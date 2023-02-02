Приход создан уже 28 лет. В каком храме Минска есть сурдоперевод?

Валентина Чудакова, сурдопереводчик:

Мы находимся в маленьком храме, который назван в честь Вифлеемских младенцев-мучеников. И здесь находится приход глухих Минска. Они приходят сюда на службу, службы идут здесь с сурдопереводом. Они любят этот храм, здесь нет царских врат. Они все видят действие в алтаре. Для них зрительно это очень важно. Приходу нашему уже 28 лет, это для них дом, они приходят как домой. У нас есть комната, там идет дополнительная беседа, вопрос того же прочтенного Евангелие, вопросы всякие задают на разные темы, которые их интересуют.

«Мы обобщаем и упрощаем связи между приходами». Как церковь Беларуси помогает глухим – подробности здесь.

Отец Алексей всегда все понятно поясняет. У нас там всегда чаепития, то есть такой теплый, хороший круг, глухие ходят сюда с удовольствием. Глухих много в Минске, но есть определенный костяк, который вообще не пропускает служб. Молодцы, это очень похвально. Поэтому каждую субботу здесь проходи служба, всех желающих я приглашают на эту службу. Это будет интересно, всем будет слышно хорошо. А если кто-то не услышит, то жестом поймет, это будет праздник души.