«Мы обобщаем и упрощаем связи между приходами». Как церковь Беларуси помогает глухим?

Ольга Шумская, координатор просветительских проектов для людей с нарушениями слуха при Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви:

Самое важное, на мой взгляд, чтобы глухие поняли, что они нам небезразличны, что мы открыты и хотим быть открытыми, понятными. Многие думают, что глухим легко. Сегодня же все можно прочитать. Но русский язык – второй язык для них, у них родной язык жестовый. Когда мы видим работающего переводчика, то на первый взгляд кажется, что все то же самое, просто сопровождается жестом. На самом деле это не так. То есть глухие на своем жестовом языке говорят и мыслят, поэтому прочитать какую-то православную книгу – это очень трудно. И когда они видят эту заботу, впервые в этом году начались трансляции с переводом для глухих, то они очень благодарили. От души. Мы начали делать свою работу в этом направлении с летней школы для волонтеров. Уже второй раз она работала летом этого года. Молодежь не только знакомится с жестовым языком, они вполне после выпуска могут общаться, даже получают специальные сертификаты, что они на приходах могут работать с глухими. Мы обобщаем и упрощаем связи между приходами в Беларуси, которые окормляют глухих.

Приход создан уже 28 лет. В каком храме Минска есть сурдоперевод – подробности здесь.

Потому что часто они друг с другом мало общаются, обобщаем их опыт, делимся, рассказываем нашей молодежи, других священников заинтересовываем. Также у нас есть священники, которые не владеют жестовым языком, но очень бы хотели. Мы тоже сейчас готовим курсы специальные для них для переподготовки. С молодежью, которая у нас в волонтерах, они с горячим энтузиазмом берутся за все новое, с удовольствием снимают ролики поздравительные к праздникам, песни для наших глухих. Мы начали проводить экскурсии по духовным святыням, пока что еще Минск, также беседы для глухих к праздникам о святынях. Ближайшая беседа у нас к Пасхе будет. Самое важное – это установить контакты между этими приходами, которые окормляют глухие, где глухие хотят, чтобы у них были священники, чтобы их окормляли. Я вижу главное в заботе о глухих, причем популяризируя русский жестовый язык, белорусский жестовый язык, мы привлекаем внимание других людей, которые понимают, что не так и сложно познакомиться с минимальными основами языка, чтобы не иметь барьеров в общении со своими близкими, друзьями, коллегами глухими. Это очень важно в нашей работе.