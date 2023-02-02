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Творожки, молочные коктейли и соки. В пяти минских школах заменили ассортимент буфета – что изменилось?

02 февраля 2023 15:16
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Новости Беларуси. Полезный эксперимент проводят в пяти минских школах. Здесь заменили ассортимент буфета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Творожки, молочные коктейли и соки. В пяти минских школах заменили ассортимент буфета – что изменилось?-1

Теперь на полках продукты, которые имеют маркировку для школьного и детского питания, не содержат большого количества сахара и соли. В большом ассортименте йогурты, творожки, молочные коктейли, фруктовые пюре, соки, фрукты. Ребята могут полакомиться кукурузными палочками, хлебцами, фруктово-ягодными конфетами. А вот шоколад из меню исключили. Предлагают ребятам и выпечку собственного производства, но только на сливочном масле.

Творожки, молочные коктейли и соки. В пяти минских школах заменили ассортимент буфета – что изменилось?-4

Инесса Класинская, директор средней школы № 28:
С января 2023 года наша школа вступила в пилотный проект по реализации и уточнению ассортимента буфетной продукции. Естественно, кардинально поменялась продукция. В первую очередь это продукты здорового питания. Они идут под грифом «Здоровое детское питание». Конечно, минимизированы продукты с содержанием сахара, жиров. Но в очень большом количестве представлена молочная продукция.

Творожки, молочные коктейли и соки. В пяти минских школах заменили ассортимент буфета – что изменилось?-7

В школах, участвующих в пилотном проекте, и свой график работы буфета –он открывается позже. Сначала ребята получают горячее питание, а на переменках могут заскочить в буфет за полезной добавкой.

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# Школы в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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