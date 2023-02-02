Творожки, молочные коктейли и соки. В пяти минских школах заменили ассортимент буфета – что изменилось?

Новости Беларуси. Полезный эксперимент проводят в пяти минских школах. Здесь заменили ассортимент буфета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь на полках продукты, которые имеют маркировку для школьного и детского питания, не содержат большого количества сахара и соли. В большом ассортименте йогурты, творожки, молочные коктейли, фруктовые пюре, соки, фрукты. Ребята могут полакомиться кукурузными палочками, хлебцами, фруктово-ягодными конфетами. А вот шоколад из меню исключили. Предлагают ребятам и выпечку собственного производства, но только на сливочном масле.