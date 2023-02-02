Перед едой продукт нужно обязательно вымачивать. Поговорили с нутрициологом о пользе орехов

Валерия Яскевич, корреспондент:

Если подобрать правильный материал для посадки, то вырастить грецкий орех дома на подоконнике не составит особого труда. А вот сколько орехов можно съесть без вреда для здоровья и каким отдать предпочтение, расскажем сегодня в нашем сюжете. Анна Бедрицкая, нутрициолог:

Говорят, что орехи – это второе мясо, на самом деле это не совсем так. Орехи содержат большое количество полиненасыщенных кислот, тех самых полезных жирных кислот, в том числе и Омега-3, которые нам так необходимы. Топ калорийности возглавляет орех макадамия, на последнем месте расположились фисташки.

Анна Бедрицкая:

У меня есть лайфхак, если вы разворачиваете ладошку и накладываете на нее орехи, зажимаете ладошку, и орешки не выпадают, то это и есть ваша суточная доза. Например, у деток ладошка меньше, а у мужчин немножечко побольше, им можно позволить себе съесть орехов на несколько штучек больше. Если вы склонны к аллергии, стоит проконсультироваться по поводу этого продукта у специалистов. Анна Бедрицкая:

Орехи содержат так называемую фитиновой кислоту – это антинутриент, по сути, вредное вещество для нас, но это вещество защищает орехи от поедания млекопитающими. Поэтому орехи нужно вымачивать.

Поместите их в открытую емкость с холодной водой, наполненную доверху, и оставьте на ночь. Анна Бедрицкая:

И вот эта фитиновая кислота уходит в раствор, и орехи становятся безопасными для употребления. Но этот процесс влияет на вкус орехов, поэтому после их следует подсушить в духовке или микроволновке. Анна Бедрицкая:

Самым полезным орехом для женщин является миндаль, он средний по калорийности, содержит много полиненасыщенных жирных кислот, он прекрасен для молодости. На втором месте грецкий орех. Это орехи номер один для работы нервной системы и для умственной деятельности. Мужчинам рекомендуют употреблять бразильские и кедровые орехи. Каждый вид по-своему полезен. Поэтому лучшее решение ­– миксовать их в рационе.

Анна Бедрицкая:

Бразильский орех содержит незаменимый селен, фундук содержит цинк. Самым бесполезным орехом считается арахис, потому что он аллерген, он по сравнению с другими орехами содержит минимальное количество ценных веществ, но калорийность его достаточно высокая. Есть орехи лучше до пяти часов вечера, чтобы не перегружать желудок, употреблять их рекомендуется как отдельный перекус. Однако повара часто их используют в качестве добавки к кулинарным шедеврам.

Антон Руснак, шеф-повар:

Для нутеллы нужен фундук, который надо предварительно немного обжарить и измельчить в блендере, добавить немного растительного масла, а еще туда надо добавить сахарную пудру и какао для цвета, взбивать на хорошем блендере. Для арахисовой пасты та же схема: орехи немного обжариваем, измельчаем, добавляем сахар для усиления вкуса, растительное масло – и вуаля, домашняя паста готова. Антон Руснак:

Очень хорошо использовать для мяса, для говядины очень подходит, измельченный фундук дает насыщенный аромат и очень классно раскрывает мясо.