Цены на шаурму и визиты представителей ООН. 13-й день на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. С надеждой на открытие гуманитарного коридора 13-й день проводят на белорусско-польской границе люди, чьи мечты разбиты преградой ЕС, но согреваемые белорусской заботой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 20 ноября, к ним приехали региональные представители ООН. Они призвали все страны уважать и соблюдать международные правила относительно мигрантов и беженцев и к совместному незамедлительному решению этого вопроса. Что происходит сейчас в лагере беженцев, расскажет корреспондент Сергей Шуманский.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Завершается 13-й день для беженцев, находящихся на белорусско-польской границе. Несмотря на негативное, мрачное число, ничем этот день не был омрачен, наоборот, был довольно позитивный. Сегодня было много здесь официальных делегаций, официальных лиц. Сейчас мы находимся внутри логистического центра, где вчера расширили пространство для беженцев. Сейчас 2 000 человек еще более комфортно разместились. Я бы даже не сказал, что здесь 2 000 человек, настолько они расположились свободно.

Сегодня утро началось для них с горячего завтрака. Постоянно подвозилась гуманитарная помощь: как продуктовые наборы, так и теплая одежда. Продолжали работать автолавки, сегодня уже были два фудтрака, и очереди туда были побольше, чем за гуманитарной помощью.

Сергей Шуманский:

По поводу выездной торговли. 19 ноября в интернете начали появляться вбросы, какая-то фейковая информация о том, что цены завышенные. Видео было, как меняют цены. Я лично залез в интернет, посмотрел. Например, самый ходовой товар – 1,5-литровая бутылка кока-колы. В магазине она стоит около 2,5 рублей. Точно такие же цены сейчас выставлены и здесь. Шаурма в среднем тут стоит 8-9 рублей большая. В Минске это нижний предел для такой шаурмы. Юрий Караев о беженцах: «Лично предупреждал перед началом торговли, чтобы на несчастных не смели наживаться» (подробнее здесь).

Особое внимание здесь сейчас уделено безопасности нахождения всех этих людей в центре. Вчера Президент дал распоряжение усилить меры безопасности, в первую очередь пожарной, в логистическом центре. Ответственными были назначены министр по ЧС и губернатор Владимир Караник. Оба они сегодня побывали здесь, ознакомились с выполнением этого поручения. Узнали, что безопасность обеспечена на высшем уровне. Сегодня они в обед созвали оперативный штаб, где подняли все вопросы, в том числе обеспечение питанием, предметами гигиены, одеждой. Никаких вопросов нет.

Сергей Шуманский:

Маски дополнительно сегодня раздавали волонтеры. Беженцы очень активно пользуются этими масками, дабы избежать коронавируса. Они очень в этом плане культурные. Они привиты все у себя в стране, имеют COVID-паспорта, поэтому насчет распространения коронавируса здесь особо можно не переживать. Готовность наших спецслужб и всех, кто обеспечивает здесь безопасность, 100%-ная. Министр по ЧС Беларуси о ситуации в ТЛЦ: все задействованные силовики справляются, работают спокойно, нет никакой паники (здесь подробности).