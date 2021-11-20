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Министр по ЧС Беларуси о ситуации в ТЛЦ: все задействованные силовики справляются, работают спокойно, нет никакой паники

20 ноября 2021 16:57
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Новости Беларуси. С надеждой на открытие гуманитарного коридора 13-й день проводят на белорусско-польской границе люди, чьи мечты разбиты преградой ЕС, но согреваемые белорусской заботой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 20 ноября, к ним приехали региональные представители ООН. Они призвали все страны уважать и соблюдать международные правила относительно мигрантов и беженцев и к совместному незамедлительному решению этого вопроса.  

Министр по ЧС Беларуси о ситуации в ТЛЦ: все задействованные силовики справляются, работают спокойно, нет никакой паники-1

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:  
Человеческая трагедия на самом деле. Тут по-другому не скажешь, потому что люди попали в ситуацию, при которой выход должен быть найден, причем найден всеми разумными людьми, которые участвуют в решении этого миграционного кризиса. Наша основная задача сегодня обеспечить безопасность пребывания здесь людей. Мы не работали в таких условиях. Не было и ничего не предвещало, что в нашу страну прибудет такое количество беженцев, чтобы двинуться дальше, в страны продвинутого Евросоюза. К сожалению, то, что сегодня случилось, конечно, это нестандартная, нештатная ситуация, с которой приходится справляться всем. Все задействованные силовики, которые обеспечивают безопасное пребывание здесь людей, справляются, все работают спокойно, нет никакой паники.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Шуманский # Вадим Синявский # Фотофакт

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