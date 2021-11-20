Появление представителей ООН и визит матушки Гавриилы. Как встретили 13-й день на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. Временный пункт размещения беженцев. Именно к нему сейчас приковано все внимание. 13-й день встречают на белорусско-польской границе люди, чьи мечты разбиты преградой ЕС, но согреваемые белорусской заботой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что происходит сейчас в лагере беженцев, расскажет корреспондент Сергей Шуманский.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы продолжаем следить за ситуацией с беженцами на белорусско-польской границе. Сегодня очень много людей можно увидеть на площадке у логистического центра «Бремино», где, напомню, находятся около 2 000 человек. Скорее всего, такое скопление людей сегодня связано с хорошей погодой, солнцем. Вчера был дождь.

Сегодня главным событием здесь стало появление представителей ООН по делам беженцев в Беларуси и представителей Международной организации по миграции. Эти же люди уже приезжали к беженцам еще в старый лагерь в лесу. Они тогда привезли какую-то минимальную гуманитарную помощь, пообщались с беженцами, посмотрели, в каких условиях они находятся там, в лесу, и вынесли тогда такой вердикт, что лагеря этого быть не должно, у беженцев есть выбор: либо оставаться в Беларуси, просить убежища в Беларуси, либо улетать к себе на родину. Но ни о какой Европе, ни о какой Германии тогда речи ни шло. И вот спустя 10 дней они снова появились здесь, перед беженцами, приехали, походили по логистическому центру, ознакомились с новыми комфортными условиями пребывания, пообщались с беженцами. Можем послушать, что они сказали журналистам после ознакомления. Представитель Международной организации по миграции посетила ТЛЦ: «Это был самый гуманный шаг». Читайте здесь.

Сергей Шуманский:

У меня лично сложилось такое впечатление: понятно, что ничего непонятно. Снова, как и в тот первый раз. Сами беженцы, когда уже представители ООН уходили из логистического центра, кричали им вслед: «Germany! Germany!» Показывали, что они по-прежнему хотят в Европу, в Германию. Как будет дальше развиваться эта ситуация, непонятно. Как повлияет визит представителей ООН сюда, тоже непонятно. Также здесь продолжается подвоз гуманитарной помощи. Волонтерские организации, Красный Крест привозят продуктовые наборы. Уже две автолавки стоят, которые активно пользуются спросом, большие очереди выстраиваются. Сегодня сюда приехала матушка Гавриила из гродненского монастыря. Они там собрали минимальную гуманитарную помощь своими силами. Это в основном сладости, фрукты, святая вода.