Цены на газ, международные проблемы и углублённая интеграция. О чем Лукашенко и Путин говорили в Кремле?

Новости Беларуси. От поставок энергоносителей до соцгарантий. Согласованы все 28 программ Союзного государства. Таковы итоги переговоров президентов Беларуси и России, которые прошли вечером 9 сентября в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Александра Лукашенко, разговор получился предельно честным и открытым, были приняты все принципиальные решения. Центральной темой стали равные права для субъектов хозяйствования наших стран. В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политик.

В них также заложено решение проблемы поставок в Беларусь энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов. Здесь же выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан Беларуси и России. Будет наращиваться и совместное противодействие общим угрозам.