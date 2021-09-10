Цены на газ, международные проблемы и углублённая интеграция. О чем Лукашенко и Путин говорили в Кремле?
Новости Беларуси. От поставок энергоносителей до соцгарантий. Согласованы все 28 программ Союзного государства. Таковы итоги переговоров президентов Беларуси и России, которые прошли вечером 9 сентября в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам Александра Лукашенко, разговор получился предельно честным и открытым, были приняты все принципиальные решения. Центральной темой стали равные права для субъектов хозяйствования наших стран. В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политик.
В них также заложено решение проблемы поставок в Беларусь энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов. Здесь же выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан Беларуси и России. Будет наращиваться и совместное противодействие общим угрозам.
Помимо углубления интеграции между странами, Александр Лукашенко и Владимир Путин детально обсудили и актуальные международные проблемы, отношения с соседними странами и объединениями. Подробно президенты остановились на обстановке в зонах нестабильности, прежде всего в Афганистане.
Доработкой некоторых моментов союзных программ теперь займутся на уровне правительств двух стран. 10 сентября согласованные главами государств документы будут рассмотрены в Минске на заседании Совмина Союзного государства. Затем их вынесут на рассмотрение Высшего госсовета, который планируется провести до конца 2021 года.
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