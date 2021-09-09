«Мы выходим из ситуации ошалевшего от пандемии мира». Лукашенко поделился подробностями переговоров с Путиным

Новости Беларуси. Предельно честный и открытый разговор – именно так охарактеризовал Александр Лукашенко переговоры с Владимиром Путиным вечером 9 сентября в Кремле. Лидеры обсуждали важные для Союзного государства программы. И как стало известно, все 28 проектов согласованы и уже 10 сентября будут рассмотрены на уровне правительств двух стран в Минске, после чего будут вынесены на заседание Высшего госсовета, которое планируется провести до конца текущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вместе мы только сильнее. В начале наших переговоров президент России сказал очень важную и интересную фразу: «Мы выходим из ситуации ошалевшего от пандемии мира. За этот период и объемы производства, и многие другие процессы слишком обнулились и упали. Нам надо искать дополнительные стимулы для развития социально-экономической жизни стран». И это очень точно. Мы в этом союзе двух стран ищем эти плюсы, чтобы преодолеть негативные последствия пандемии.

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