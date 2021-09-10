Встречи с организациями и турнир трёх государств. Как Минск готовится к Дню народного единства?
Новости Беларуси. Скоро Минск отметит День города, каждый административный район столицы готовит свои гулянья. Организаторы обещают много веселья и шума, вкусных угощений, музыки и танцев. Что будет в программе Партизанского района столицы, рассказала гость программы «Большой город» на СТВ – заместитель главы администрации Партизанского района Людмила Филиппович.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Сентябрь – это время, когда мы все ближе подходим к государственному празднику, Дню народного единства. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия готовятся?
Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района:
Для себя мы понимаем, что единство – это, в первую очередь, почувствовать себя единым народом, сопричастным ко всем успехам, которые есть в государстве – и в спорте, и в культуре, и в искусстве, и в промышленности, и в бизнесе. Для этого мы запланировали у себя в районе проведение на базе Дома дружбы встречи с нашими общественными объединениями и организациями. Их на территории района зарегистрировано 17. Это будет такой диалог о том, в каком общественно-политическом состоянии мы сегодня находимся и над чем нам надо работать вместе, объединяя наши усилия. Кроме этого, мы планируем провести турнир содружества трех государств – Беларуси, России и Украины – в парке Горького.
Юлия Алексеюк:
У вас очень активный район, много мероприятий. Чего бы вы пожелали жителям Партизанского района?
Людмила Филиппович:
Наверное, жителям не только района, но и Минска. В первую очередь, хочется пожелать всем крепкого здоровья, позитива. И самое главное, в преддверии Дня города, – давайте будем любить свой город, беречь его для будущих поколений, потому что это самый красивый город на земле и нам действительно есть чем гордиться, что показать тем, кто приезжает. Очень важно сохранить его таким, какой он был, и помогать развиваться в дальнейшем, потому что он не только имеет какие-то интересные памятники архитектуры, но он очень динамично развивается как современный большой промышленный бизнес-центр. Кроме этого, Минск – это культурная столица.
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