Встречи с организациями и турнир трёх государств. Как Минск готовится к Дню народного единства?

Новости Беларуси. Скоро Минск отметит День города, каждый административный район столицы готовит свои гулянья. Организаторы обещают много веселья и шума, вкусных угощений, музыки и танцев. Что будет в программе Партизанского района столицы, рассказала гость программы «Большой город» на СТВ – заместитель главы администрации Партизанского района Людмила Филиппович. Юлия Алексеюк, ведущая:

Сентябрь – это время, когда мы все ближе подходим к государственному празднику, Дню народного единства. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия готовятся?

Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района:

Для себя мы понимаем, что единство – это, в первую очередь, почувствовать себя единым народом, сопричастным ко всем успехам, которые есть в государстве – и в спорте, и в культуре, и в искусстве, и в промышленности, и в бизнесе. Для этого мы запланировали у себя в районе проведение на базе Дома дружбы встречи с нашими общественными объединениями и организациями. Их на территории района зарегистрировано 17. Это будет такой диалог о том, в каком общественно-политическом состоянии мы сегодня находимся и над чем нам надо работать вместе, объединяя наши усилия. Кроме этого, мы планируем провести турнир содружества трех государств – Беларуси, России и Украины – в парке Горького. Юлия Алексеюк:

У вас очень активный район, много мероприятий. Чего бы вы пожелали жителям Партизанского района?