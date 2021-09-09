Общее платёжное пространство и налоги. Что Путин рассказал про экономическую интеграцию Беларуси и России?

Новости Беларуси. Предельно честный и открытый разговор. Именно так охарактеризовал Александр Лукашенко переговоры с Владимиром Путиным вечером 9 сентября в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры обсуждали важные для Союзного государства программы. И как стало известно, все 28 проектов согласованы. И уже 10 сентября будут рассмотрены на уровне правительств двух стран в Минске, после чего будут вынесены на заседание Высшего госсовета, которое планируется провести до конца 2021 года.
Чувствительные вопросы – рынок труда, новые рабочие места, потенциал для деловых кругов. Есть подвижки.
Владимир Путин, президент России:
Ряд из них направлен на гармонизацию налогового и таможенного законодательства двух наших стран. В частности, предусматривается подписание договора об общих принципах взимания косвенных налогов, внедрения интегрированной системы администрирования косвенных налогов в рамках Союзного государства. Цель – чтобы была видна структура цены товара. Также определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики, осуществления валютного регулирования, интеграции национальных платежных систем и создания общего платежного пространства в рамках Союзного государства. Все это поможет обеспечить добросовестную конкуренцию и нарастить деловую активность на финансовом рынке, а также эффективно реагировать на риски отмывания денег и финансирования преступной деятельности, включая терроризм.
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