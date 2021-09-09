Общее платёжное пространство и налоги. Что Путин рассказал про экономическую интеграцию Беларуси и России?

Новости Беларуси. Предельно честный и открытый разговор. Именно так охарактеризовал Александр Лукашенко переговоры с Владимиром Путиным вечером 9 сентября в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры обсуждали важные для Союзного государства программы. И как стало известно, все 28 проектов согласованы. И уже 10 сентября будут рассмотрены на уровне правительств двух стран в Минске, после чего будут вынесены на заседание Высшего госсовета, которое планируется провести до конца 2021 года.

Чувствительные вопросы – рынок труда, новые рабочие места, потенциал для деловых кругов. Есть подвижки.