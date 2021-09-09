Прямой эфир

В Минской области планируют построить более 450 объектов с безбарьерной средой

09 сентября 2021 21:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области в ближайшую пятилетку построят более 450 объектов социальной и транспортной инфраструктуры с безбарьерной средой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, в Борисове она создана уже на 1 300 объектах. Это административные здания, учреждения здравоохранения, торговые, бытовые точки и жилые дома. А скоро более комфортные условия будут и в центральной районной больнице.

Подробнее в материале Анны Куртасовой.

В Минской области планируют построить более 450 объектов с безбарьерной средой-1

Борисовчанин Валерий Румянцев живет на первом этаже. От квартиры до подъезда всего один пролет лестницы. Казалось, расстояние небольшое. Но чтобы выйти на улицу, нужно время. Валерий – инвалид-колясочник. В его доме недавно оборудовали специальный механический подъемник. Теперь спускаться и подниматься по ступенькам стало намного проще.

В Минской области планируют построить более 450 объектов с безбарьерной средой-4

Валерий Румянцев, председатель Борисовской районной организации ОО «‎Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:
Угол большой, тяжеловато было, жена помогала, еще кто-то помогал. Такие подъемники должны ставиться везде.

Подробности в видеоматериале.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Валерий Румянцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: мы показываем пример, каким образом надо двигаться в ЕврАзЭС и в СНГ тем более
09 сентября 2021 20:41

Президент Беларуси: мы показываем пример, каким образом надо двигаться в ЕврАзЭС и в СНГ тем более

Общее платёжное пространство и налоги. Что Путин рассказал про экономическую интеграцию Беларуси и России?
09 сентября 2021 20:23

Общее платёжное пространство и налоги. Что Путин рассказал про экономическую интеграцию Беларуси и России?

«Мы выходим из ситуации ошалевшего от пандемии мира». Лукашенко поделился подробностями переговоров с Путиным
09 сентября 2021 20:22

«Мы выходим из ситуации ошалевшего от пандемии мира». Лукашенко поделился подробностями переговоров с Путиным