В Минской области планируют построить более 450 объектов с безбарьерной средой

Новости Беларуси. В Минской области в ближайшую пятилетку построят более 450 объектов социальной и транспортной инфраструктуры с безбарьерной средой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, в Борисове она создана уже на 1 300 объектах. Это административные здания, учреждения здравоохранения, торговые, бытовые точки и жилые дома. А скоро более комфортные условия будут и в центральной районной больнице. Подробнее в материале Анны Куртасовой.

Борисовчанин Валерий Румянцев живет на первом этаже. От квартиры до подъезда всего один пролет лестницы. Казалось, расстояние небольшое. Но чтобы выйти на улицу, нужно время. Валерий – инвалид-колясочник. В его доме недавно оборудовали специальный механический подъемник. Теперь спускаться и подниматься по ступенькам стало намного проще.