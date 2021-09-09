Президент Беларуси: мы показываем пример, каким образом надо двигаться в ЕврАзЭС и в СНГ тем более

Новости Беларуси. Предельно честный и открытый разговор. Именно так охарактеризовал Александр Лукашенко переговоры с Владимиром Путиным этим вечером в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры обсуждали важные для Союзного государства программы. И как стало известно, все 28 проектов согласованы. И уже 10 сентября будут рассмотрены на уровне правительств двух стран в Минске, после чего будут вынесены на заседание Высшего госсовета, которое планируется провести до конца 2021 года.
Еще одна тема более обширная. Евразийская интеграция. Не должна буксовать. Необходимо стремиться за Союзным государством.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В середины 90-х, к концу 90-х, когда мы с вами обменивались сертификационными грамотами по союзному договору, мы договорились сохранить разноскоростную, разноуровневую интеграцию. Союз Беларуси и России, Евразийский, тогда Таможенный союз, который создавался по вашей инициативе, такой настойчивой инициативе, и СНГ. В этих трех уровнях на постсоветском пространстве разные скорости, но мы всегда были впереди. И тогда еще шла речь при президенте Ельцине о том, что, может быть, отказаться от Союзного государства, от Союза Беларуси и России, перенести эту площадку в ЕврАзЭС? Тогда нам мудрости и ума хватило не делать этого. Новый президент России это поддержал, мы не ошиблись, мы показываем пример, каким образом надо двигаться в ЕврАзЭС и в СНГ тем более.
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