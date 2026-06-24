Центр союзной интеграции! 25-26 июня в Минске пройдет Форум регионов Беларуси и России
Менее суток остается до старта XIII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск и Минская область станут центрами союзной интеграции.
География участников впечатляет: от Камчатки до Бреста, в столицу съезжаются руководители министерств, крупного бизнеса и губернаторы. В 2026 году форум соберет представителей более чем 80 субъектов Российской Федерации.
Гигин: мы решаем не только экономические вопросы, но и уделяем внимание исторической памяти.
Организаторы заявляют рекордные ожидания от портфеля контрактов. 25 июня начнется с работы 10 профильных секций. Обсудят все: от единой промышленной политики до медицины и космоса. Но форум давно перестал быть исключительно экономическим мероприятием.
Сегодня здесь обсуждают вопросы исторической памяти, молодежной политики, образования, туризма, гуманитарного сотрудничества и формирования общего культурного пространства. Можно сказать, что его неофициальное открытие уже состоялось на железнодорожных перронах.
Промышленному и технологическому рывку двух стран предшествовал мощный старт марафона памяти. Все подробности – у Евгения Пустового.
Форум регионов – проект Совета Республики и Совета Федерации России. Инициатива сенаторов – народных представителей с властными полномочиями – отразила и глубинные чаяния наших народов и запросы экономики Союзного государства. Но это не просто место поиска партнеров – это ответ на вызовы нашей экзистенциальной интеграции.
Людмила Запорожцева, министр экономического развития Воронежской области России:
Республика Беларусь для Воронежской области является стратегически важным партнером. Это братский наш народ, с которым мы дружим и сотрудничаем по разным направлениям.
Духовно-нравственные ориентиры, роль Союзного государства в формировании нового мироустройства обсудят эксперты и парламентарии на базе БИСИ. А это 70 человек.
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Нам нужно поговорить с белорусскими и российскими экспертами о том, как белорусы и россияне сумели сохранить доброжелательные отношения друг к другу и продолжают союзную интеграцию уже свыше 30 лет. Нам очень важно понять, чего мы достигли во внутренней политике, и Беларусь, и Россия. Потому что Союзное государство – это две сувереннын страны, которые развиваются по собственным моделям.
Встречу наполнят действенным содержанием. Экономическую выгоду и воспитание патриотизма совмещает в себе сфера туризма. Этому направлению посвящена отдельная секция. Белорусские санатории – самый узнаваемый бренд у российских туристов.
Татьяна Королькова, начальник отдела продаж, приема и размещения санатория «Юность»:
На наш взгляд, россиян привлекает наша сильная медицинская база. В первую очередь, конечно, качество обслуживания, гостеприимство белорусское. Люди получают большой эффект от оздоровления в нашем санатории.
Поиск точек обоюдного интереса – цель Форума регионов. Именно региональное сотрудничество спасло нашу союзную интеграцию. Когда прозападные эксперты и провластные скептики пытались разорвать многовековые отношение между Минском и Москвой, наш Президент работал напрямую с регионами. Сейчас к такому взаимодействию есть политическая воля в обеих столицах. А Форум регионов стал одним из инструментов интеграции. И в преддверии дальней командировки Первого интересуют детали укрепления с самым близким соседом. Речь не про расстояния.
От промышленности до внешней политики: Лукашенко заслушал доклад премьер-министра.
К любому форуму журналисты подбирают эпитеты, ищут детали среди множества мероприятий. Именно на этой встрече стороны намерены выработать механизмы для продвижения наиболее успешных кооперационных инициатив со статусом «товар Союзного государства». Этакой меткой качества.
Геннадий Клыга, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы выслушаем каждую из сторон. Мы рассмотрим те проблемы, которые существуют во взаимодействии между белорусскими производителями в области промышленной кооперации, в плане создания какого-то совместного товара. Естественно, после рассмотрения всех проблемных аспектов мы выработаем какой-то механизм, предложим нашим правительствам варианты, которые будут способствовать более успешному развитию промышленной кооперации между нами странами.
Взаимная торговля по итогом 2025 года – 62 миллиарда долларов. В 2026-м, по прогнозам экспертов, – годовой показатель может достигнуть 70. Свой вклад в толщину союзного портфеля внесет и Форум регионов. Результаты и основные заявления прозвучат на пленарном заседании в пятницу. Масштабная встреча состоится в локациях международного выставочного центра «БелЭкспо». Но размах огромен. Охватывает разные точки притяжения. Минская область умело подготовилась к презентации для всей России.
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