Менее суток остается до старта XIII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск и Минская область станут центрами союзной интеграции. География участников впечатляет: от Камчатки до Бреста, в столицу съезжаются руководители министерств, крупного бизнеса и губернаторы. В 2026 году форум соберет представителей более чем 80 субъектов Российской Федерации. Гигин: мы решаем не только экономические вопросы, но и уделяем внимание исторической памяти.

Организаторы заявляют рекордные ожидания от портфеля контрактов. 25 июня начнется с работы 10 профильных секций. Обсудят все: от единой промышленной политики до медицины и космоса. Но форум давно перестал быть исключительно экономическим мероприятием. Сегодня здесь обсуждают вопросы исторической памяти, молодежной политики, образования, туризма, гуманитарного сотрудничества и формирования общего культурного пространства. Можно сказать, что его неофициальное открытие уже состоялось на железнодорожных перронах. Промышленному и технологическому рывку двух стран предшествовал мощный старт марафона памяти. Все подробности – у Евгения Пустового.

Форум регионов – проект Совета Республики и Совета Федерации России. Инициатива сенаторов – народных представителей с властными полномочиями – отразила и глубинные чаяния наших народов и запросы экономики Союзного государства. Но это не просто место поиска партнеров – это ответ на вызовы нашей экзистенциальной интеграции.

Людмила Запорожцева, министр экономического развития Воронежской области России:

Республика Беларусь для Воронежской области является стратегически важным партнером. Это братский наш народ, с которым мы дружим и сотрудничаем по разным направлениям. Духовно-нравственные ориентиры, роль Союзного государства в формировании нового мироустройства обсудят эксперты и парламентарии на базе БИСИ. А это 70 человек. Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Нам нужно поговорить с белорусскими и российскими экспертами о том, как белорусы и россияне сумели сохранить доброжелательные отношения друг к другу и продолжают союзную интеграцию уже свыше 30 лет. Нам очень важно понять, чего мы достигли во внутренней политике, и Беларусь, и Россия. Потому что Союзное государство – это две сувереннын страны, которые развиваются по собственным моделям. Встречу наполнят действенным содержанием. Экономическую выгоду и воспитание патриотизма совмещает в себе сфера туризма. Этому направлению посвящена отдельная секция. Белорусские санатории – самый узнаваемый бренд у российских туристов.

Татьяна Королькова, начальник отдела продаж, приема и размещения санатория «Юность»:

На наш взгляд, россиян привлекает наша сильная медицинская база. В первую очередь, конечно, качество обслуживания, гостеприимство белорусское. Люди получают большой эффект от оздоровления в нашем санатории. Поиск точек обоюдного интереса – цель Форума регионов. Именно региональное сотрудничество спасло нашу союзную интеграцию. Когда прозападные эксперты и провластные скептики пытались разорвать многовековые отношение между Минском и Москвой, наш Президент работал напрямую с регионами. Сейчас к такому взаимодействию есть политическая воля в обеих столицах. А Форум регионов стал одним из инструментов интеграции. И в преддверии дальней командировки Первого интересуют детали укрепления с самым близким соседом. Речь не про расстояния. От промышленности до внешней политики: Лукашенко заслушал доклад премьер-министра.