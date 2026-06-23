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От промышленности до внешней политики: Лукашенко заслушал доклад премьер-министра

23 июня 2026 10:40
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Положение дел в промышленности, подготовка к Форуму регионов Союзного государства и уборочной – спектр тем доклада премьер-министра Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От промышленности до внешней политики: Лукашенко заслушал доклад премьер-министра-2

Одна из важных тем – промышленность. Глава государства считает это направление наиболее проблемным – дело не в том, что мы какую-то продукцию не можем производить, сколько есть вопросы с продажей. Нам приходится серьезно конкурировать на мировых рынках. В свою очередь, премьер-министр ситуацию в промышленности считает не однородной, а работа экономики главе правительства в целом за прошедшие пять месяцев – внушает хоть осторожный, но оптимизм. Сохраняется траектория роста. 

Отдельно Президент интересовался нюансами во взаимодействии с нашим ближайшим союзником. С 25 по 26 июня пройдет Форум регионов Беларуси и России – это отличная площадка для решения вопросов локального и стратегического уровня. Кроме того, глава государства анонсировал встречу с Владимиром Путиным в ближайшее время. 

От промышленности до внешней политики: Лукашенко заслушал доклад премьер-министра-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Александр Генрихович, кратко о ситуации в промышленности. Я вас просил, чтобы вы жестко держали на контроле эти вопросы. Это наиболее проблемное наше направление, которое должно функционировать как положено и приносить в эти сложные времена деньги, прежде всего в бюджет. Текущая ситуация в сельском хозяйстве. Я разговаривал с нашим южным регионом, Гомельской областью, по ряду вопросов. Я думаю, он в ближайшее время расскажет в средствах массовой информации, о чем шла речь. 

Но обратите внимание на подготовку комбайнов к уборке. Потому что уже через неделю – 10 дней начнется уборка не только рапса, у нас еще и озимый ячмень – то, на что мы рассчитывали. Надо, чтобы все комбайны были в работе. Если где-то что-то – это преступление, если не отремонтируют комбайны. Урожай неплохой – его надо собрать. В силу того, что и урожай неплохой, урожайность зерновых культур приличная будет, нам надо серьезно подготовиться к этому. Все сказано было в прошлом году. На каждый комбайн уже давно должны быть закреплены люди, где бы они не находились, хоть в космосе. Пусть приводит в порядок человек или семейный экипаж. И будут готовы через неделю выйти в поле. Это очень важно. Ну, естественно, надо же закончить нам заготовку кормов травяных. Поэтому здесь также надо не забывать об этом.

А что касается промышленности: производим все, умеем производить. Как продаем? Поэтому на это обратите внимание, что касается внутренних проблем. Ну и потом, вы же были в командировке. Как там складываются обстоятельства с нашими друзьями? И вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с Президентом России, на которой мы, как обычно в этом плане, обсуждаем то, что не решено правительствами. Есть ли такие вопросы, как их будем решать? Ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях. Через несколько дней у нас Форум регионов – очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов. И не только текущих, но и стратегических.

От промышленности до внешней политики: Лукашенко заслушал доклад премьер-министра-6

Александр Лукашенко также рассказал о предстоящей длительной командировке за рубеж. Руководитель белорусского правительства в ходе доклада также проинформировал главу государства об итогах своего недавнего рабочего визита в Узбекистан.

# Александр Лукашенко # Александр Турчин

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