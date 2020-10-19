Испуг, спецсредства и опасность давки. Почему не стоит брать детей на акции протеста

Видимо, таким мамам и папам абсолютно наплевать на вопрос безопасности ребенка. Их не смущает дикий рев, который сопровождает каждое шествие и небезопасен для детского здоровья. И это самое невинное, что может случиться. На таких митингах присутствует большое количество радикалов, которые швыряют в милиционеров камни, на что те порой вынуждены отвечать спецсредствами. А в случае, если толпа резко побежит, может образоваться давка, в которой маленького ребенка мгновенно затопчут. Но такая мысль, видимо, не приходит в головы невероятных родителей.