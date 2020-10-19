Прямой эфир

Испуг, спецсредства и опасность давки. Почему не стоит брать детей на акции протеста

19 октября 2020 20:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В эти выходные снова нашлись родители, которые брали на акции протеста своих детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испуг, спецсредства и опасность давки. Почему не стоит брать детей на акции протеста-1

Видимо, таким мамам и папам абсолютно наплевать на вопрос безопасности ребенка. Их не смущает дикий рев, который сопровождает каждое шествие и небезопасен для детского здоровья. И это самое невинное, что может случиться. На таких митингах присутствует большое количество радикалов, которые швыряют в милиционеров камни, на что те порой вынуждены отвечать спецсредствами. А в случае, если толпа резко побежит, может образоваться давка, в которой маленького ребенка мгновенно затопчут. Но такая мысль, видимо, не приходит в головы невероятных родителей.

Испуг, спецсредства и опасность давки. Почему не стоит брать детей на акции протеста-4

Подобное поведение осуждается всем обществом. Органы прокуратуры, МВД и социальной опеки уже ставят вопрос об ужесточении наказания для таких родителей вплоть до изъятия детей.

# Акции протеста # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления
19 октября 2020 18:29

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления

Сергей Калинин: мы должны помнить, что эта Конституция позволила нам развиваться 25 лет успешно, поступательно
19 октября 2020 18:27

Сергей Калинин: мы должны помнить, что эта Конституция позволила нам развиваться 25 лет успешно, поступательно

«Этот вопрос должен быть рассмотрен на референдуме». На диалоговой площадке обсудили отмену смертной казни
19 октября 2020 18:25

«Этот вопрос должен быть рассмотрен на референдуме». На диалоговой площадке обсудили отмену смертной казни