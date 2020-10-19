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Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления

19 октября 2020 18:29
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Новости Беларуси. Telegram-каналы активно призывали выйти на улицы Минска 19 октября пенсионеров и ветеранов, чтобы те высказали свою гражданскую позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пенсионеры и ветераны откликнулись, и действительно вышли на улицы столицы… с государственными флагами и чтобы поддержать нынешний курс на созидание и развитие. Из тех, кого хотели бы видеть на улицах организаторы, не пришел никто. И это еще один провал, еще одна громкая пощечина интернет-бойцам. И дали ее ветераны, которые не могут молчать в такие дни. И их слово сегодня действительно звучало громко.  

О том, как это было, репортаж Григория Азаренка и Евгения Пустового.  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-1

Григорий Азаренок, корреспондент:  
Еще никогда в центре Минска так не встречали ветеранов. Люди под полотнищами коллаборантов кричали «Позор!» за то, что они дали нам возможность жить.  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-4

Евгений Пустовой, корреспондент:  
А эти сторонники перемен предпочитают бить.  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-7

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-9

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-11

Гриша, Гриша, Гриша! Клеем дышит! 

Григорий Азаренок:  
Иногда складывается ощущение, что ты присутствуешь в сумасшедшем доме. Они говорят о диалоге, при этом не признают других людей и мнений.  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-14

– Я больной придурок, да?  
– А кто ты?  
– А почему вы так считаете?  
– Как? Ты глупые вопросы задаешь, понимаешь?  
– Почему глупые? Вы сказали, что я больной придурок – почему?  
– Потому что глупые вопросы задаешь.  
– Поясните ваше мнение.  
– Я сказал: глупые задаешь вопросы.  
– Хорошо, а какие вопросы вам нравятся?  
– Нравятся? О жизни.  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-17

Евгений Пустовой:  
В общем, в центре Минска получилось большое цирковое представление. Неужели это представители мудрого белорусского народа?  

Григорий Азаренок:
Нет. Они хотели поставить под знамя полицаев настоящих белорусов. Польский Telegram-канал призывал выйти ветеранов МВД, воинов-интернационалистов и офицеров запаса.  

Их позвали, и они пришли.  

«Денег нам не надо, мы за мир». Эти белорусы собрались в центре Минска, чтобы высказаться

Григорий Азаренок:   
Их десять тысяч. И они быстро прогнали семьсот человек с площади Независимости. Это их город.  

Евгений Пустовой:   
Их страна. Да, приехали изо всех уголков государства. А разве усидишь на малой родине, когда хотят украсть нашу Беларусь?  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-20

Григорий Азаренок:    
Эти люди строили нашу страну много лет и воевали за нее на наших фронтах. Сегодня они пришли сюда, в самый центр Минска, чтобы сказать, что они ее никому не отдадут.  

Вместо криков – понятные призывы. Подготовлена резолюция. Именно такая обстановка – для диалога. Здесь слышат людей.  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-23

Евгений Пустовой:   
Да, я журналист государственного СМИ. Да, я за государственную позицию. Но я оценил два митинга: вчера под БЧБ-флагами меня встречали не по-белорусски. Там только «против», а здесь – «за». За мир. И это тоже белорусы, и нас большинство.

А дальше участники пошли к святому для каждого из них месту. Но на пути встали.  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-26

Григорий Азаренок:   
Мы видим, что патриотическая колонна движется к площади Победы. Но там ее уже, похоже, пытаются встретить так называемые змагары.  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-29

Евгений Пустовой:   
Налицо «лицо протестов». Старики-разбойники буянят, а их идейные отпрыски демократии не уметь уважать возраст. Вот эта девушка так встречает достойное поколение белорусов.  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-32

– Работайте.   
– А зачем вы оскорбляете наших пенсионеров?  
– Идите-идите, работайте.  
– Так мы и работаем!  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-35

– Идите, вон там работайте. Смотрите: оп, поворачиваем камеру и снимаем то, что надо.  
– Зачем вы провокацию устраиваете?   
– Ну, потому что мне так хочется.  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-38

– Перестаньте, не надо так делать.   
– Нечего снимать и не надо.   
– Ну, не надо же телефон выбивать из рук!  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-41

На органы не боишься, что продадим?  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-44

Григорий Азаренок:   
Уровень агрессии в протестной толпе просто зашкаливает. Людей, ветеранов называют предателями, ублюдками, фашистами. Ну, это такая вот свобода слова.  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-47

– Вы хотите что-то сказать? Что происходит?  
– Пошел вон!  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-50

– Что, позоришься? Позор белорусской нации вы!  
– Почему?  
– По всему. А ты, как твой отец, продался?  
– А вот эти люди?  
– Эти люди уже все.  
– Это не люди?  
– Это «до свидания» им.  
– Почему они не люди?  
– Они люди, но не те люди.  
– А какие не те, вы делите?  
– Вот, молодежь вся с нами. Вчера приходи на митинг, и поговорим с вами.  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-53

– Азаренок, пошел вон!  
– Почему?  
– Потому что ты ни разу не говоришь правды на телевидении. Если ты меня сегодня покажешь, будет такая жалоба тебе!  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-56

– Чарка, шкварка – все.  
– А какого вы мнения об этих людях?  
– Не-не-не.  
– Почему?  
– Потому что это россияне.  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-59

– Эти люди, сколько их – кучка?  
– Их намного больше, чем вас сейчас.  
– Их кучка. Нас больше двух тысяч, а их – двести человек.  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-62

– Привезли, а мы своими ножками идем.  
– Почему вы считаете, что они неискренние?   
– Мы идем от сердца, а они – за деньги.  
– За какие деньги?  
– По 50 рублей им заплатили.  
– Откуда вы знаете?  
– По 48 вывели, по 2 вычли еще.  
– Откуда у вас такие сведения?  
– Знаем.   
– Знаете? Разведка донесла?  
– Да.  

Григорий Азаренок:
Не удивительно, что нашелся провокатор, который попытался устроить драку.  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-65

Григорий Азаренок:
Но, несмотря на злобные крики, оскорбления, угрозы, какую-то невероятную бесноватость, ветераны пришли на площадь Победы. 

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-68

Евгений Пустовой:   
Это символ Беларуси, неделимой Беларуси. Это символ Беларуси, которая победила нацизм, которая стояла у истоков ООН и сейчас является площадкой для мирных переговоров. Сюда с удовольствием идут люди с красно-зелеными флагами. Со знаменами или с полотнищами БЧБ я здесь никого не видел.  

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления-71

Григорий Азаренок:
А опозоренные жалкие и такие смешные змагары вынуждены поджав хвост убираться подальше. Песню День Победы полицаи не выдержали.  

Евгений Пустовой:  
Ну не они же победили.  

# Акции протеста # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Фотофакт

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