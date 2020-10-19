Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления
Новости Беларуси. Telegram-каналы активно призывали выйти на улицы Минска 19 октября пенсионеров и ветеранов, чтобы те высказали свою гражданскую позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пенсионеры и ветераны откликнулись, и действительно вышли на улицы столицы… с государственными флагами и чтобы поддержать нынешний курс на созидание и развитие. Из тех, кого хотели бы видеть на улицах организаторы, не пришел никто. И это еще один провал, еще одна громкая пощечина интернет-бойцам. И дали ее ветераны, которые не могут молчать в такие дни. И их слово сегодня действительно звучало громко.
О том, как это было, репортаж Григория Азаренка и Евгения Пустового.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Еще никогда в центре Минска так не встречали ветеранов. Люди под полотнищами коллаборантов кричали «Позор!» за то, что они дали нам возможность жить.
Евгений Пустовой, корреспондент:
А эти сторонники перемен предпочитают бить.
Гриша, Гриша, Гриша! Клеем дышит!
Григорий Азаренок:
Иногда складывается ощущение, что ты присутствуешь в сумасшедшем доме. Они говорят о диалоге, при этом не признают других людей и мнений.
– Я больной придурок, да?
– А кто ты?
– А почему вы так считаете?
– Как? Ты глупые вопросы задаешь, понимаешь?
– Почему глупые? Вы сказали, что я больной придурок – почему?
– Потому что глупые вопросы задаешь.
– Поясните ваше мнение.
– Я сказал: глупые задаешь вопросы.
– Хорошо, а какие вопросы вам нравятся?
– Нравятся? О жизни.
Евгений Пустовой:
В общем, в центре Минска получилось большое цирковое представление. Неужели это представители мудрого белорусского народа?
Григорий Азаренок:
Нет. Они хотели поставить под знамя полицаев настоящих белорусов. Польский Telegram-канал призывал выйти ветеранов МВД, воинов-интернационалистов и офицеров запаса.
Их позвали, и они пришли.
«Денег нам не надо, мы за мир». Эти белорусы собрались в центре Минска, чтобы высказаться
Григорий Азаренок:
Их десять тысяч. И они быстро прогнали семьсот человек с площади Независимости. Это их город.
Евгений Пустовой:
Их страна. Да, приехали изо всех уголков государства. А разве усидишь на малой родине, когда хотят украсть нашу Беларусь?
Григорий Азаренок:
Эти люди строили нашу страну много лет и воевали за нее на наших фронтах. Сегодня они пришли сюда, в самый центр Минска, чтобы сказать, что они ее никому не отдадут.
Вместо криков – понятные призывы. Подготовлена резолюция. Именно такая обстановка – для диалога. Здесь слышат людей.
Евгений Пустовой:
Да, я журналист государственного СМИ. Да, я за государственную позицию. Но я оценил два митинга: вчера под БЧБ-флагами меня встречали не по-белорусски. Там только «против», а здесь – «за». За мир. И это тоже белорусы, и нас большинство.
А дальше участники пошли к святому для каждого из них месту. Но на пути встали.
Григорий Азаренок:
Мы видим, что патриотическая колонна движется к площади Победы. Но там ее уже, похоже, пытаются встретить так называемые змагары.
Евгений Пустовой:
Налицо «лицо протестов». Старики-разбойники буянят, а их идейные отпрыски демократии не уметь уважать возраст. Вот эта девушка так встречает достойное поколение белорусов.
– Работайте.
– А зачем вы оскорбляете наших пенсионеров?
– Идите-идите, работайте.
– Так мы и работаем!
– Идите, вон там работайте. Смотрите: оп, поворачиваем камеру и снимаем то, что надо.
– Зачем вы провокацию устраиваете?
– Ну, потому что мне так хочется.
– Перестаньте, не надо так делать.
– Нечего снимать и не надо.
– Ну, не надо же телефон выбивать из рук!
На органы не боишься, что продадим?
Григорий Азаренок:
Уровень агрессии в протестной толпе просто зашкаливает. Людей, ветеранов называют предателями, ублюдками, фашистами. Ну, это такая вот свобода слова.
– Вы хотите что-то сказать? Что происходит?
– Пошел вон!
– Что, позоришься? Позор белорусской нации вы!
– Почему?
– По всему. А ты, как твой отец, продался?
– А вот эти люди?
– Эти люди уже все.
– Это не люди?
– Это «до свидания» им.
– Почему они не люди?
– Они люди, но не те люди.
– А какие не те, вы делите?
– Вот, молодежь вся с нами. Вчера приходи на митинг, и поговорим с вами.
– Азаренок, пошел вон!
– Почему?
– Потому что ты ни разу не говоришь правды на телевидении. Если ты меня сегодня покажешь, будет такая жалоба тебе!
– Чарка, шкварка – все.
– А какого вы мнения об этих людях?
– Не-не-не.
– Почему?
– Потому что это россияне.
– Эти люди, сколько их – кучка?
– Их намного больше, чем вас сейчас.
– Их кучка. Нас больше двух тысяч, а их – двести человек.
– Привезли, а мы своими ножками идем.
– Почему вы считаете, что они неискренние?
– Мы идем от сердца, а они – за деньги.
– За какие деньги?
– По 50 рублей им заплатили.
– Откуда вы знаете?
– По 48 вывели, по 2 вычли еще.
– Откуда у вас такие сведения?
– Знаем.
– Знаете? Разведка донесла?
– Да.
Григорий Азаренок:
Не удивительно, что нашелся провокатор, который попытался устроить драку.
Григорий Азаренок:
Но, несмотря на злобные крики, оскорбления, угрозы, какую-то невероятную бесноватость, ветераны пришли на площадь Победы.
Евгений Пустовой:
Это символ Беларуси, неделимой Беларуси. Это символ Беларуси, которая победила нацизм, которая стояла у истоков ООН и сейчас является площадкой для мирных переговоров. Сюда с удовольствием идут люди с красно-зелеными флагами. Со знаменами или с полотнищами БЧБ я здесь никого не видел.
Григорий Азаренок:
А опозоренные жалкие и такие смешные змагары вынуждены поджав хвост убираться подальше. Песню День Победы полицаи не выдержали.
Евгений Пустовой:
Ну не они же победили.