Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления

Новости Беларуси. Telegram-каналы активно призывали выйти на улицы Минска 19 октября пенсионеров и ветеранов, чтобы те высказали свою гражданскую позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пенсионеры и ветераны откликнулись, и действительно вышли на улицы столицы… с государственными флагами и чтобы поддержать нынешний курс на созидание и развитие. Из тех, кого хотели бы видеть на улицах организаторы, не пришел никто. И это еще один провал, еще одна громкая пощечина интернет-бойцам. И дали ее ветераны, которые не могут молчать в такие дни. И их слово сегодня действительно звучало громко. О том, как это было, репортаж Григория Азаренка и Евгения Пустового.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Еще никогда в центре Минска так не встречали ветеранов. Люди под полотнищами коллаборантов кричали «Позор!» за то, что они дали нам возможность жить.

Евгений Пустовой, корреспондент:

А эти сторонники перемен предпочитают бить.

Гриша, Гриша, Гриша! Клеем дышит! Григорий Азаренок:

Иногда складывается ощущение, что ты присутствуешь в сумасшедшем доме. Они говорят о диалоге, при этом не признают других людей и мнений.

– Я больной придурок, да?

– А кто ты?

– А почему вы так считаете?

– Как? Ты глупые вопросы задаешь, понимаешь?

– Почему глупые? Вы сказали, что я больной придурок – почему?

– Потому что глупые вопросы задаешь.

– Поясните ваше мнение.

– Я сказал: глупые задаешь вопросы.

– Хорошо, а какие вопросы вам нравятся?

– Нравятся? О жизни.

Евгений Пустовой:

В общем, в центре Минска получилось большое цирковое представление. Неужели это представители мудрого белорусского народа? Григорий Азаренок:

Нет. Они хотели поставить под знамя полицаев настоящих белорусов. Польский Telegram-канал призывал выйти ветеранов МВД, воинов-интернационалистов и офицеров запаса. Их позвали, и они пришли. «Денег нам не надо, мы за мир». Эти белорусы собрались в центре Минска, чтобы высказаться Григорий Азаренок:

Их десять тысяч. И они быстро прогнали семьсот человек с площади Независимости. Это их город. Евгений Пустовой:

Их страна. Да, приехали изо всех уголков государства. А разве усидишь на малой родине, когда хотят украсть нашу Беларусь?

Григорий Азаренок:

Эти люди строили нашу страну много лет и воевали за нее на наших фронтах. Сегодня они пришли сюда, в самый центр Минска, чтобы сказать, что они ее никому не отдадут. Вместо криков – понятные призывы. Подготовлена резолюция. Именно такая обстановка – для диалога. Здесь слышат людей.

Евгений Пустовой:

Да, я журналист государственного СМИ. Да, я за государственную позицию. Но я оценил два митинга: вчера под БЧБ-флагами меня встречали не по-белорусски. Там только «против», а здесь – «за». За мир. И это тоже белорусы, и нас большинство. А дальше участники пошли к святому для каждого из них месту. Но на пути встали.

Григорий Азаренок:

Мы видим, что патриотическая колонна движется к площади Победы. Но там ее уже, похоже, пытаются встретить так называемые змагары.

Евгений Пустовой:

Налицо «лицо протестов». Старики-разбойники буянят, а их идейные отпрыски демократии не уметь уважать возраст. Вот эта девушка так встречает достойное поколение белорусов.

– Работайте.

– А зачем вы оскорбляете наших пенсионеров?

– Идите-идите, работайте.

– Так мы и работаем!

– Идите, вон там работайте. Смотрите: оп, поворачиваем камеру и снимаем то, что надо.

– Зачем вы провокацию устраиваете?

– Ну, потому что мне так хочется.

– Перестаньте, не надо так делать.

– Нечего снимать и не надо.

– Ну, не надо же телефон выбивать из рук!

На органы не боишься, что продадим?

Григорий Азаренок:

Уровень агрессии в протестной толпе просто зашкаливает. Людей, ветеранов называют предателями, ублюдками, фашистами. Ну, это такая вот свобода слова.

– Вы хотите что-то сказать? Что происходит?

– Пошел вон!

– Что, позоришься? Позор белорусской нации вы!

– Почему?

– По всему. А ты, как твой отец, продался?

– А вот эти люди?

– Эти люди уже все.

– Это не люди?

– Это «до свидания» им.

– Почему они не люди?

– Они люди, но не те люди.

– А какие не те, вы делите?

– Вот, молодежь вся с нами. Вчера приходи на митинг, и поговорим с вами.

– Азаренок, пошел вон!

– Почему?

– Потому что ты ни разу не говоришь правды на телевидении. Если ты меня сегодня покажешь, будет такая жалоба тебе!

– Чарка, шкварка – все.

– А какого вы мнения об этих людях?

– Не-не-не.

– Почему?

– Потому что это россияне.

– Эти люди, сколько их – кучка?

– Их намного больше, чем вас сейчас.

– Их кучка. Нас больше двух тысяч, а их – двести человек.

– Привезли, а мы своими ножками идем.

– Почему вы считаете, что они неискренние?

– Мы идем от сердца, а они – за деньги.

– За какие деньги?

– По 50 рублей им заплатили.

– Откуда вы знаете?

– По 48 вывели, по 2 вычли еще.

– Откуда у вас такие сведения?

– Знаем.

– Знаете? Разведка донесла?

– Да. Григорий Азаренок:

Не удивительно, что нашелся провокатор, который попытался устроить драку.

Григорий Азаренок:

Но, несмотря на злобные крики, оскорбления, угрозы, какую-то невероятную бесноватость, ветераны пришли на площадь Победы.

Евгений Пустовой:

Это символ Беларуси, неделимой Беларуси. Это символ Беларуси, которая победила нацизм, которая стояла у истоков ООН и сейчас является площадкой для мирных переговоров. Сюда с удовольствием идут люди с красно-зелеными флагами. Со знаменами или с полотнищами БЧБ я здесь никого не видел.