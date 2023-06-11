Какую роль в развитии белорусской культуры сыграла Евфросиния Полоцкая? Рассказал Олег Дьяченко

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здравствуйте! О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором. Мир и созидание невозможно представить себе без сильных нравственных и духовных ориентиров. И речь здесь в том числе про веру, религию и национальный менталитет. Мероприятия, посвященные 850-летию преставления преподобной Евфросинии Полоцкой, которые состоялись на днях, позволяют окунуться нам в духовную сферу и жизнь белорусского народа и вспомнить про роль и вклад наших просветителей. Именно об этом мы и поговорим сегодня. У нас в гостях член Совета Республики, ректор Академии последипломного образования, кандидат философских наук, доцент Олег Дьяченко. «Евфросиния Полоцкая стояла у истоков развития белорусской культуры» Никита Рачиловский:

Совсем недавно состоялись мероприятия, посвященные 850-летию преставления преподобной Евфросинии Полоцкой. Насколько символичны и значимы эти мероприятия?

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Мероприятия, посвященные 850-летию со дня преставления преподобной Евфросинии Полоцкой, прошли в Полоцке. В них приняли участие представители органов государственной власти, высшей церковной власти. Эти мероприятия знаковые для нас, для всего общества, поскольку Евфросиния Полоцкая стояла у истоков развития белорусской культуры, белорусской книжности, белорусского образования. И тот размах, с которым проходили эти мероприятия, впечатляет. В них участвовали представители органов высшей государственной власти, высших органов церковного управления, поэтому это очень достойное мероприятие для нашей страны. Никита Рачиловский:

А ваше мнение по поводу жития преподобной Евфросинии Полоцкой. На какие вехи ее просветительской жизни можно обратить особое внимание, какие нужно знать каждому белорусу? Олег Дьяченко:

У Евфросинии Полоцкой очень интересная судьба. Мы знаем, что она родилась в княжеской семье, была внучкой Всеслава Чародея, известного полоцкого князя, который играл значимую роль в политической жизни Древней Руси. В 12 лет она принимает тайно постриг в монастыре, затем вся ее жизнь связана с развитием церковного просвещения, образования на древнерусских землях. Еще одна очень интересная веха – это ее паломничество в святую землю. Как предполагают историки, в ходе этой поездки она еще решала ряд важных задач государственного значения, выступая в качестве дипломатического представителя Полоцкого княжества перед византийскими императорами. Но эта версия является спорной, не подтверждена, но в исторической литературе она имеет место быть. В ходе своего паломничества, преклонившись святым местам, Евфросиния Полоцкая там умирает. Была погребена в монастыре Феодосия Великого. Спустя 20 лет ее останки были перенесены в Киево-Печерскую лавру, где и находились до начала XX века, когда в 1910 году было принято решение перенеси ее мощи в Полоцк. «Полоцк – это духовная, культурная столица, колыбель нашей цивилизации»

Никита Рачиловский:

Это очень символично, что у нас это получилось, мы имеем такое место святыни, паломничества для нас как белорусов, можем обратиться к ее мощам за помощью. Олег Дьяченко:

Конечно, дело в том, что в истории Беларуси Евфросиния Полоцкая играла очень важную роль в развитии книжности, культуры того времени. Ведь по ее поручению и благословению был создан Лазарем Богшей крест Евфросинии Полоцкой, который является сегодня значимым символом и Белорусской православной церкви, и всего белорусского народа. Никита Рачиловский:

Полоцк – это духовная, культурная столица, колыбель нашей цивилизации. Передать эту атмосферу другой город не может. Каждый город в нашей стране уникален, но атмосфера в Полоцке, в Спасо-Евфросиниевском соборе уникальная. Олег Дьяченко:

Это особая атмосфера. Место, намоленное, известное еще и с дохристианской эпохи. Паломники, которые туда приезжают, испытывают прилив душевных сил, некоторые испытывают душевные преображения. С новыми идеями они покидают этот святой город. Конечно, то, что сегодня государство делает, чтобы сохранить историко-культурное наследие в Полоцке, все, что связано с личностью Евфросинии Полоцкой, – это очень значимо для всего белорусского народа.

Никита Рачиловский:

Как православие в целом повлияло на историко-культурное развитие белорусов? Олег Дьяченко:

Мы сегодня говорим, что Белорусская православная церковь оказала особую роль на развитие культурных, исторических, государственных традиций белорусского народа, на формирование белорусской государственности. Это влияние мы прослеживаем и в сфере образования, и в сфере формирования национальных психологий, национального менталитета белорусов. Поэтому православие, которое столетиями выступало в качестве мощной идеологической силы, объединяющей белорусский народ, оказало и оказывает влияние на формирование обыденного поведения белорусов, на формирование их морально-нравственных установок, нравственного стандарта поведения, тех ценностей, которыми мы руководствуемся в повседневной практике. «Сегодня задача – сделать так, чтобы функция религии была интегрирующей» Никита Рачиловский:

На протяжении всей истории человечества религиозный аспект использовался для достижения внутриполитических и внешнеполитических целей и задач. Есть ли вероятность, что такое сегодня будет происходить, будет расширяться эта угроза?

Олег Дьяченко:

С древнейших времен религия использовалась как инструмент для решения различных задач. Это и задачи по нравственному воспитанию общества, и задачи политического характера, поэтому религиозные инструменты использовались и будут использоваться. То есть религия способна как объединять людей в единую общность, так их и разъединять. Политтехнологи, которые знают эту особенность религии, пытаются ее использовать для дезинтеграции общества, для разделения общества по религиозному признаку. Когда мы говорим, что белорусы принадлежат к разным религиозным обществам, конечно, основная масса – православные, это коррелируется с данными социологических исследований, когда мы говорим, что примерно 67-68 процентов людей религиозных, из них 80 % исповедуют православие. У нас есть представители и других религиозных групп. И сегодня задача – сделать так, чтобы функция религии была интегрирующей. Вне зависимости от того, к какому религиозному институту принадлежат белорусы, они интегрировались в единый белорусский народ. Как я говорил ранее, религия используется в качестве дезинтегрирующего инструмента, чтобы разделить общество на его составляющие и противопоставить эти осколки друг другу.

Олег Дьяченко:

Я бы привел пример Югославии, когда единый этнический народ (южные славяне) были разделены по религиозному признаку. Часть славян приняла православие, часть – католицизм, другая часть в период господства Османской империи стала мусульманами. И мы имеем перед собой противостояние этих общин. Этнически едины, но разделены по конфессиональному признаку. Поэтому наша задача – не допустить такого в нашей стране. Кстати, сегодня на обсуждение вынесен проект Закона «О свободе совести и религиозных организациях». Он размещен на Национальном правовом портале. Все заинтересованные люди могут ознакомиться с этим законопроектом и внести свои предложения. И мы там закладываем этот важный принцип конфессионального единства нашего пространства, мирного сосуществования конфессиональных общин. Ведущая роль будет, как и сейчас, принадлежать нашему государству. Никита Рачиловский:

Насколько сильно религия и определенные личные убеждения человека позволяют ему созидать и понимать всю ценность мира? Олег Дьяченко:

Она является мощнейшей силой по формированию и новостных установок, и политических предпочтений, и приемлемой экономической модели жизнедеятельности и человека, и общества в целом.