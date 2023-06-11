«Белагро-2023». Как проходила спортивная составляющая сельскохозяйственного форума?

Новости Беларуси. Программа выставки «Белагро» приросла в 2023 году спортивной составляющей. Около полутора тысяч любителей активного отдыха собрал легкоатлетический забег. Первыми на дистанцию вышли участники семейного старта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Круг – всего километр, поэтому к финишной черте с легкостью добрались даже самые маленькие спортсмены. Здесь их ждала награда – памятные медали. После полученного заряда бодрости ребята вместе с родителями могли поболеть за взрослых бегунов. На трассу отправились те, кто выбрал для себя 3-километровый марш-бросок. Затем у любителей эстафету приняли профессиональные спортсмены, преодолевавшие основную дистанцию – 10 километров.