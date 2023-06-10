Народные приметы на середину июня: что и когда нужно делать по поверьям предков
К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 12 июня – Змеиный праздник. В этот день принято было сажать бобы, рассказали в программе «Плюс-минус». Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег.
13 июня – Еремей Распрягальник. В этот день принято было слушать кукушку: если она часто и громко кукует – погода будет хорошей. Дождь в этот день предвещал бедный урожай.
14 июня – Устин – Брусничные губы. На Руси на Устина внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится густой и спелой. Если же утро случалось дождливым, это тоже было не плохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай. А вот огород в этот день городить не следовало – это могло привести к пожару.
15 июня – Вьюн Зеленый. Селяне в этот праздник собирались с утра за околицей, а потом ходили толпой по улицам и пели песни, которые посвящали парам, сочетавшимся браком в этом году. Дома в этот день украшали ветками берез и венками. На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай.
16 июня – Лукьян Ветряк. На Руси в этот день примечали направление ветра. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный – сырую погоду и болезни, восточный – разного рода инфекции, а северо-восточный – беспрерывные дожди. Если же вихрь медленно поднимался с земли к небу и долго вращался, то погода в ближайшие дни будет ясной.
Похолодает на 5 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине июня.