Народные приметы на середину июня: что и когда нужно делать по поверьям предков

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 12 июня – Змеиный праздник. В этот день принято было сажать бобы, рассказали в программе «Плюс-минус» . Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. 13 июня – Еремей Распрягальник. В этот день принято было слушать кукушку: если она часто и громко кукует – погода будет хорошей. Дождь в этот день предвещал бедный урожай.

14 июня – Устин – Брусничные губы. На Руси на Устина внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится густой и спелой. Если же утро случалось дождливым, это тоже было не плохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай. А вот огород в этот день городить не следовало – это могло привести к пожару. 15 июня – Вьюн Зеленый. Селяне в этот праздник собирались с утра за околицей, а потом ходили толпой по улицам и пели песни, которые посвящали парам, сочетавшимся браком в этом году. Дома в этот день украшали ветками берез и венками. На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай.