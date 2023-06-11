Брыло о результатах «Белагро»: мы прилично добавили в торговом обороте, в заключении контрактов и в денежном эквиваленте

Новости Беларуси. 33-я Белорусская агропромышленная неделя подошла к концу. Сегодня, 11 июня, состоялась торжественная церемония закрытия выставки «Белагро-2023». Награды лучшим участникам вручил лично министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году масштабы мероприятия сильно возросли, отметил Игорь Брыло. Крупнейший аграрный форум объединил свыше 450 компаний из десяти стран мира. Очень широко была представлена экспозиция основного торгового партнера Беларуси. Порядка 30 регионов России посетили выставку, 14 из них подготовили свои стенды. Акцент сделали на демонстрации инновационных продуктов, передовых решений и технологий. За неделю международный форум принял свыше 110 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

У нас очень много социальных проектов появляется в рамках выставки. Прежде всего это легкоатлетический забег, который мы сделали совместно с Минспорта и Федерацией легкой атлетики. Более тысячи участников вчера пробежало, начиная семейными забегами, детскими забегами, заканчивая 10-километровой трассой. Сегодня увидели выступления наших чемпионов мира по гиревому спорту, призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира по боксу, которые показывали деткам технику, проводили показательные выступления, поэтому очень плодотворно прошло, я думаю, что мы прилично добавили именно в торговом обороте, в заключении контрактов и в денежном эквиваленте.