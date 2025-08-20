Целевой набор под студию анимационных фильмов откроют в училище им. Глебова – режиссёр «Беларусьфильма»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Елена Турова, режиссер киностудии «Беларусьфильм»:

На киностудии «Беларусьфильм» работают очень увлеченные люди. В последнее время у нас приток молодежи, чему мы несказанно рады. Мы плотно сотрудничаем с Академией искусств, с художественным училищем имени Глебова. У нас ведутся сейчас переговоры, в этом году впервые будет в училище Глебова целевой набор под студию анимационных фильмов. Это факультет «Дизайн мультимедиа». В следующем году обещали даже «Дизайн анимации». Наши проблемы – государственные учреждения прислушиваются. Ежегодно приходят люди и на практику, многие из них остаются, приходят по распределению.

Елена Турова:

Академия искусств готовит нам режиссеров анимации. Поскольку «Беларусьфильм» – главное кинопредприятие страны с полным циклом производства, нам нужны совершенно разные специалисты. Нам нужны программисты, операторы, звукорежиссеры, режиссеры. Приятно видеть, что очень молодые люди имеют возможность стартовать со своим проектом. Например, Кирилл Халецкий снимает уже третий игровой фильм, а ему 23 или 24 года, он совсем молодой.