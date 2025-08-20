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Целевой набор под студию анимационных фильмов откроют в училище им. Глебова – режиссёр «Беларусьфильма»

20 августа 2025 17:47
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Целевой набор под студию анимационных фильмов откроют в училище им. Глебова – режиссёр «Беларусьфильма»-2

Елена Турова, режиссер киностудии «Беларусьфильм»:
На киностудии «Беларусьфильм» работают очень увлеченные люди. В последнее время у нас приток молодежи, чему мы несказанно рады. Мы плотно сотрудничаем с Академией искусств, с художественным училищем имени Глебова. 

У нас ведутся сейчас переговоры, в этом году впервые будет в училище Глебова целевой набор под студию анимационных фильмов. Это факультет «Дизайн мультимедиа». В следующем году обещали даже «Дизайн анимации». Наши проблемы – государственные учреждения прислушиваются. Ежегодно приходят люди и на практику, многие из них остаются, приходят по распределению.

Целевой набор под студию анимационных фильмов откроют в училище им. Глебова – режиссёр «Беларусьфильма»-4

Елена Турова:
Академия искусств готовит нам режиссеров анимации. Поскольку «Беларусьфильм» – главное кинопредприятие страны с полным циклом производства, нам нужны совершенно разные специалисты. Нам нужны программисты, операторы, звукорежиссеры, режиссеры.

Приятно видеть, что очень молодые люди имеют возможность стартовать со своим проектом. Например, Кирилл Халецкий снимает уже третий игровой фильм, а ему 23 или 24 года, он совсем молодой.

Целевой набор под студию анимационных фильмов откроют в училище им. Глебова – режиссёр «Беларусьфильма»-6

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
То есть не давите своим опытом, профессионализмом?

Елена Турова:
Поддержка, наставничество есть. Есть худсоветы. Здесь главное – помочь человеку, но не задавить его внутреннее я, его креативную особенность. Каждый творческий человек – это же личность со своим набором уникальных данных. Иначе у нас будет кино как по шаблону.

Но я не могу сказать, что каждому, кто приходит, прямо на подносе, на блюдечке с голубой каемочкой будет выдана возможность сразу стать режиссером. Зависит от каждого индивидуально. Под лежачий камень вода не течет. Естественно, нужно работать, нужно вливаться в процесс, нужно что-то делать, грести ластами.

Подробности смотрите в видео.

# Образование в Беларуси # Трудоустройство # Киностудия «Беларусьфильм» # Государственная социальная политика # Евгений Пустовой # Елена Турова

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