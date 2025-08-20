В 2025-м в Минской области планируют ввести свыше 900 тыс. квадратных метров индивидуального жилья

Минская область остается в топе и по строительству жилья в стране. За семь месяцев ввели более 600 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Один из наиболее доступных вариантов улучшения жилищных условий – арендные «квадраты». Так, в этом году в Столбцах сдали многоэтажку на 50 квартир. Часть из них предназначена для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Есть квартиры и социального пользования, а еще – жилье для нуждающихся. В новом микрорайоне создана инфраструктура: рядом – школа, детский сад, площадки для отдыха.

Инна Юхнель, специалист Управления капитального строительства Столбцовского района:

Началась застройка третьей очереди строительства объекта – многоквартирные жилые дома по улице Моторостроителей в городе Столбцы. Начаты строительные работы по объекту, который в комплексе является частью четвертой очереди строительства. Дом рассчитан на 60 квартир.