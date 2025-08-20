В 2025-м в Минской области планируют ввести свыше 900 тыс. квадратных метров индивидуального жилья

Минская область остается в топе и по строительству жилья в стране. За семь месяцев ввели более 600 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Минская область остается в топе и по строительству жилья в стране. За семь месяцев ввели более 600 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Один из наиболее доступных вариантов улучшения жилищных условий – арендные «квадраты». Так, в этом году в Столбцах сдали многоэтажку на 50 квартир. Часть из них предназначена для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Есть квартиры и социального пользования, а еще – жилье для нуждающихся. В новом микрорайоне создана инфраструктура: рядом – школа, детский сад, площадки для отдыха.
Инна Юхнель, специалист Управления капитального строительства Столбцовского района:
Началась застройка третьей очереди строительства объекта – многоквартирные жилые дома по улице Моторостроителей в городе Столбцы. Начаты строительные работы по объекту, который в комплексе является частью четвертой очереди строительства. Дом рассчитан на 60 квартир.
В Столбцах растет квартал с индивидуальными жилыми постройками. Сейчас возводятся микрорайоны «Северный-1» и «Северный-2». Здесь предусмотрено свыше 200 участков под одноэтажное строительство. Всего в Минской области на 2025 год запланировано введение в эксплуатацию свыше 900 тысяч квадратных метров индивидуального жилья.