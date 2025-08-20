Белорусская молодёжь выбирает госсектор или коммерцию? Мнение карьерного консультанта

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Денис Потрубейко, карьерный консультант:

Я не могу сказать, что молодежь выбирает по главному фактору, как форма собственности того или иного предприятия. Скорее, они выбирают себе занятия по душе на очень долгие годы. То есть то дело, где они могут себя реализовать по максимуму.

Кто-то собирается сделать лучше свою страну. Когда ко мне приходят люди за выбором нового направления, практически все говорят: я хочу сделать мир лучше. Но только каждый человек может это делать по-разному, сообразно своим способностям.

Кто-то видит свои способности в социальных коммуникациях в государственном управлении. Кто-то видит свои способности в разработке, например, медицинских IT-продуктов, которые сделают жизнь каждого человека лучше.

Есть еще другой момент. Государственная служба – это ведь не только органы управления. Это школы, больницы, производственные предприятия. И многие люди, которые искренне хотят реализовать себя как врачи, учителя, производственники, идут туда, где они могут это реализовать. Просто вот эти профессии у нас лучше представлены в госсекторе.

Когда я в соцсетях на эту тему спросил людей, мне еще напомнили, что есть распределение. И это несомненный плюс, потому что искать работу специалисту просто с дипломом и без опыта – это сложно.