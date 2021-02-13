Директор «Марко»: сейчас у нас в планах углубить кожевенную переработку, чтобы меховый комбинат стал более эффективным
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вам интересны сотрудники с высшим образованием, либо среднего специального, но рабочего, прикладного вам будет достаточно?
Николай Мартынов, директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Здесь нужно и с высшим, но основная масса со средним специальным. Без этого сегодня не обойдешься. У нас специфика работы составляет где-то 80 % ручных операций. Швею не заменишь ничем, если работаешь с натуральными материалами. Если будешь работать с искусственными, там можно поставить…
Что даёт целевой набор студентам и вузам? Спросили у преподавателя МГУ имени Кулешова
Кирилл Казаков:
Вы целевиков набирать готовы?
Николай Мартынов:
Конечно.
Алена Сырова, ведущая:
Продолжаем говорить о том, что нужно развивать регионы. Николай Васильевич, вы ответственный у нас за Витебскую область. Все говорят: сложный регион, самый трудный по сельскому хозяйству. Согласны с этим? Легче не становится?
Николай Мартынов:
Сегодня по Витебской области принята программа оздоровления Витебской области. Я думаю, что эффект этот в одночасье не получается, но думаю, что результаты видны. Сейчас появляются кластеры, сырьевые зоны, которые признаны, и они будут давать свой результат. Тем более, если введут новые технологии в сельское хозяйство.
Кирилл Казаков:
Вы же один из примеров того, как внутренними инвестициями вы изменили компанию «Марко». От производства обуви вы стали кожевенным производством, которое производит в том числе и мех с выращенных собственных животных.
Николай Мартынов:
Собственных животных нет, есть ресурсная, сырьевая база. Мы начинали с переработки обуви, сейчас переходим именно к добавленной стоимости, к сырьевой зоне продвигаемся. Сейчас у нас в планах углубить кожевенную переработку, чтобы меховой комбинат стал более эффективным. Думаю, мы эту задачу должны решить к концу года.
Кирилл Казаков:
Вы не пожалели, что в свое вложились? Условно говоря, вы не купили себе ферму или завод в России, Украине, а именно вложили, чтобы поднять экономику Витебской области, увеличить количество рабочих мест, чтобы сельское хозяйство сказало: «Да, окей, в Витебской области у нас дополнительные рабочие места и заработок». Вы не жалеете об этом?
Николай Мартынов:
Нет, конечно. Есть поговорка – где родился, там и пригодился. Здесь нам знакомы все нюансы: и политические, и экономические, поэтому оно дает свои результаты.
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