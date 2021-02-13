Директор «Марко»: сейчас у нас в планах углубить кожевенную переработку, чтобы меховый комбинат стал более эффективным

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вам интересны сотрудники с высшим образованием, либо среднего специального, но рабочего, прикладного вам будет достаточно?

Николай Мартынов, директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:

Здесь нужно и с высшим, но основная масса со средним специальным. Без этого сегодня не обойдешься. У нас специфика работы составляет где-то 80 % ручных операций. Швею не заменишь ничем, если работаешь с натуральными материалами. Если будешь работать с искусственными, там можно поставить… Что даёт целевой набор студентам и вузам? Спросили у преподавателя МГУ имени Кулешова Кирилл Казаков:

Вы целевиков набирать готовы? Николай Мартынов:

Конечно.