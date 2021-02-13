Сергей Сивец: там где есть партийная система, в любой политической системе лоббизм в той или иной форме будет присутствовать
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Сергей Михайлович, у нас есть сейчас какой-то закон, который является стоп-словом для того, чтобы вдруг резко партия не заняла экономически какую-то коррупционную позицию? Если вдруг многопартийная система заработает.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У нас есть закон о политических партиях, он призван комплексно, системно регулировать: начиная от создания партийной структуры, порядка ее деятельности, и заканчивая ответственностью за несоблюдение уставных требований или прямое нарушение законности. Но я хочу вам ответить следующее. Там, где есть партийная система, в любой политической системе лоббизм в той или иной форме будет присутствовать.
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Кирилл Казаков:
Палка о двух концах?
Сергей Сивец:
Естественно. Вопрос в том, насколько превентивно государство с правовой точки зрения сможет эти препоны установить, чтобы он уже не создавал угрозы национальной безопасности.
Кирилл Казаков:
Насколько я понял речь Президента, Всебелорусское народное собрание, получив конституционный статус, будет являться некой гарантией, что в случае транзита власти, например, от одной партии к другой, если вдруг это будет происходить не эволюционным путем, делегаты Всебелорусского народного собрания будут иметь на протяжении четырех лет некое право голоса, чтобы остановить те действия, которые были произведены партией после выборов. Правильно?
Сергей Сивец:
Да, ту деструктивную повестку, которую может пропагандировать та или иная политическая сила, претендуя на власть в стране.
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