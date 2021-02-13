Сергей Сивец: там где есть партийная система, в любой политической системе лоббизм в той или иной форме будет присутствовать

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сергей Михайлович, у нас есть сейчас какой-то закон, который является стоп-словом для того, чтобы вдруг резко партия не заняла экономически какую-то коррупционную позицию? Если вдруг многопартийная система заработает.