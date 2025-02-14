Цель – рассказать всю правду о войне. Поговорили с режиссёром РТБД о проекте «Код памяці: ад сэрца да сэрца»

Когда мы говорим про историю нашей страны, очень важно помнить, что это не просто факты и даты. Это жизни простых людей, их надежды, чаяния и нередко боль утраты. Как же донести детям и молодежи правду о войне? Показать примеры стойкости и мужества? Создать эмоциональную связь между поколениями? Об этом и не только поговорили с гостьей.

Светлана Науменко, директор, режиссер Республиканского театра белорусской драматургии:

Это совместный проект с комитетом образования и некоторыми минскими театрами. В нашем сегменте, в нашей части проекта это культурно-познавательная программа. И по задаче – это показ двух наших спектаклей. Это «Хатыня» по пьесе Кобец «Жаворонки над Хатынью» и спектакль «Альпійская балада» – классика белорусской литературы Василя Быкова. Спектакль «Альпійская балада» был признан лучшим спектаклем года в номинации «Историческая тема». В 2023 году мы получили этот замечательный приз. А «Хатыня» – это премьера 2024 года. Мы не просто показываем спектакли, мы заключили договор проектный со всеми районами Минска. Там есть гимназии, школы. У нас пока обозначено 8 показов, конец 2024-го и весь 2025 год.

Что включают в себя эти показы? Ребята смотрят спектакль. Молодежь, студенчество, старшие классы. Мы никого не загоняем. У нас приходит по 7-8 человек из разных школ. То есть это не культпоход. Это очень серьезная акция, приходят родители с детьми, приходят педагоги. Очень важно, чтобы о войне, о том, что происходило, была абсолютная правда.