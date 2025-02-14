Прямой эфир

На белорусско-польской границе открыли пункт пропуска «Берестовица» после реконструкции

14 февраля 2025 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обновленная инфраструктура и увеличенная пропускная способность. На белорусско-польской границе после реконструкции открыли пункт пропуска «Берестовица», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусско-польской границе открыли пункт пропуска «Берестовица» после реконструкции-2

Изменения масштабные. Теперь транспортные потоки разделены на въезд и выезд, создана многоканальная система следования грузовиков, что значительно ускорит прохождение границы, а пропускная способность вырастет практически до четырех тысяч автомобилей в сутки. Обновлен канал для автобусов, появились новые залы для оформления пассажиров. Реконструкция заняла чуть больше года в рамках государственной программы. В результате строители полностью заменили дорожное полотно и все коммуникации, модернизировали системы видеонаблюдения.

На белорусско-польской границе открыли пункт пропуска «Берестовица» после реконструкции-4

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
К сожалению, по инициативе польской стороны до настоящего времени пункт пропуска «Берестовица-Бобровники» не работает. Но в любом случае мы провели здесь хорошую, качественную реконструкцию. Мы это сделали на перспективу. Тем более проводили реконструкцию в период отсутствия движения. Это всегда проще и дешевле. Но и сейчас, после реконструкции, здесь будут находиться наши сотрудники, которые будут осуществлять удаленное оформление экспортных и импортных поставок для Беларуси. Поэтому пункт пропуска начнет свою работу, ну и будем ожидать открытия движения.

На белорусско-польской границе открыли пункт пропуска «Берестовица» после реконструкции-6

«Берестовица» полностью готова к приему автомобилей, белорусская сторона демонстрирует свою открытость к сотрудничеству. Однако по ту сторону по-прежнему «забор молчания». Напомним, два года назад поляки в одностороннем порядке остановили таможенное и пограничное оформление транспорта на этом направлении. И хотя, зная, что польский бизнес терпит из-за этого убытки, их политики по-прежнему не дают зеленый свет.

# Граница

Другие новости рубрики

Все новости
Институт социологии узнал у белорусов, удовлетворены ли они безопасностью в стране
14 февраля 2025 11:04

Институт социологии узнал у белорусов, удовлетворены ли они безопасностью в стране

Лукашенко: сегодня миру требуются миллиарды чипов и микросхем, и мы можем на этом рынке конкурировать
14 февраля 2025 10:40

Лукашенко: сегодня миру требуются миллиарды чипов и микросхем, и мы можем на этом рынке конкурировать

Лукашенко на «ИНТЕГРАЛе»: микроэлектроника сегодня в топе
14 февраля 2025 10:38

Лукашенко на «ИНТЕГРАЛе»: микроэлектроника сегодня в топе