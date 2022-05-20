Арифметический мастер-класс с пелёнок и ЦТ на 100 баллов. Анонс программы «Большой город»

Новости Беларуси. Горячая пора для абитуриентов: как сдать ЦТ на 100 баллов? В чем формула педагогического успеха? И какие изменения ждут столичную сферу образования? Об этом пойдет речь в выпуске ток-шоу «Большой город». Включайте СТВ 21 мая в 16:40. Арифметический мастер-класс с пеленок.

– Плюс 23.

– 44.

Как пройти горячую экзаменационную пору на все 100? Чтобы подготовиться на 100 баллов, нужно... Какие новшества диктует образование?

Этот вопрос волнует и родителей, и наших выпускников.