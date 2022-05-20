Арифметический мастер-класс с пелёнок и ЦТ на 100 баллов. Анонс программы «Большой город»
Новости Беларуси. Горячая пора для абитуриентов: как сдать ЦТ на 100 баллов? В чем формула педагогического успеха? И какие изменения ждут столичную сферу образования?
Об этом пойдет речь в выпуске ток-шоу «Большой город». Включайте СТВ 21 мая в 16:40.
Арифметический мастер-класс с пеленок.
Как пройти горячую экзаменационную пору на все 100?
Чтобы подготовиться на 100 баллов, нужно...
Какие новшества диктует образование?
Этот вопрос волнует и родителей, и наших выпускников.
Новости, мимо которых мы не смогли пройти. И мероприятия, которые точно стоит посетить.
Смотрите программу «Большой город» в субботу, 21 мая, в 16:40.