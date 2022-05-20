Прямой эфир

Арифметический мастер-класс с пелёнок и ЦТ на 100 баллов. Анонс программы «Большой город»

20 мая 2022 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Горячая пора для абитуриентов: как сдать ЦТ на 100 баллов? В чем формула педагогического успеха? И какие изменения ждут столичную сферу образования?

Об этом пойдет речь в выпуске ток-шоу «Большой город». Включайте СТВ 21 мая в 16:40.

Арифметический мастер-класс с пеленок.

Арифметический мастер-класс с пелёнок и ЦТ на 100 баллов. Анонс программы «Большой город»-1

Плюс 23.
– 44.

Арифметический мастер-класс с пелёнок и ЦТ на 100 баллов. Анонс программы «Большой город»-4

Как пройти горячую экзаменационную пору на все 100?

Чтобы подготовиться на 100 баллов, нужно...

Какие новшества диктует образование?

Арифметический мастер-класс с пелёнок и ЦТ на 100 баллов. Анонс программы «Большой город»-7

Этот вопрос волнует и родителей, и наших выпускников.

Арифметический мастер-класс с пелёнок и ЦТ на 100 баллов. Анонс программы «Большой город»-10

Новости, мимо которых мы не смогли пройти. И мероприятия, которые точно стоит посетить.

Смотрите программу «Большой город» в субботу, 21 мая, в 16:40.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Давайте соберёмся. За вами аудитория». Лукашенко согласился провести урок памяти для школьников
20 мая 2022 14:09

«Давайте соберёмся. За вами аудитория». Лукашенко согласился провести урок памяти для школьников

В Минске 21 мая стартует летний музыкально-туристический сезон
20 мая 2022 14:07

В Минске 21 мая стартует летний музыкально-туристический сезон

Молодёжь занимается поиском работы. Как студентам не столкнуться с недобросовестным нанимателем?
20 мая 2022 13:55

Молодёжь занимается поиском работы. Как студентам не столкнуться с недобросовестным нанимателем?