«Это воздушный флот спецназначения». Наталья Кочанова посетила Минский завод гражданской авиации

Новости Беларуси. Пример успешной экспортно ориентированной работы, даже в условиях санкций. Речь идет о Минском заводе гражданской авиации. Сегодня, 20 мая, его посетила председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Эти вопросы мы проговорим в правительстве». Кочанова о проблемах на заводе гражданской авиации. Подробнее.

Наталье Кочановой продемонстрировали все возможности предприятия. На эти площади оно переехало относительно недавно. Объекты расположились на территории Национального аэропорта Минск. Они были построены с нуля буквально за два с половиной года с учетом передовой мировой практики. В огромном ангаре одновременно ремонтируют до шести самолетов. Кстати, воздушные суда, которые берут сюда на техобслуживание, – «штучный товар» в основном из России.

Владимир Пекарский, и. о. генерального директора Минского завода гражданской авиации № 407:

Это воздушный флот спецназначения, то есть непосредственно эксплуатируется в воинских частях Министерства обороны Российской Федерации или Министерства обороны Таджикистана, Казахстана. Специальные ведомства и госструктуры: МВД, Росгвардия.