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«Эти вопросы мы проговорим в правительстве». Кочанова о проблемах на заводе гражданской авиации

20 мая 2022 15:00
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Новости Беларуси. Пример успешной экспортно ориентированной работы, даже в условиях санкций. Речь идет о Минском заводе гражданской авиации. Сегодня, 20 мая, его посетила председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это воздушный флот спецназначения». Наталья Кочанова посетила Минский завод гражданской авиации. Читать здесь.

В непростых условиях предприятие обеспечено объемами работы, портфель контрактов сформирован на годы вперед. Осваиваются и новые технологии, которые позволят брать на обслуживание и авиапарк нового поколения. Подробный бизнес-план представили спикеру верхней палаты парламента, обозначив и некоторые проблемные моменты.

«Эти вопросы мы проговорим в правительстве». Кочанова о проблемах на заводе гражданской авиации-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Еще есть вопросы, которые необходимо решать. Собственно говоря, как и по завершению строительства покрасочного цеха. Очень важно. Если этот объект ввести в эксплуатацию, то количество самолетов, которые бы сюда доставляли на ремонт, было бы гораздо больше. Об этом говорят специалисты. Поэтому обязательно эти вопросы мы проговорим в правительстве, чтобы обратить на это особое внимание.

# Государственная политика в области промышленности # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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