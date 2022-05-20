«Эти вопросы мы проговорим в правительстве». Кочанова о проблемах на заводе гражданской авиации

Новости Беларуси. Пример успешной экспортно ориентированной работы, даже в условиях санкций. Речь идет о Минском заводе гражданской авиации. Сегодня, 20 мая, его посетила председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это воздушный флот спецназначения». Наталья Кочанова посетила Минский завод гражданской авиации. Читать здесь.

В непростых условиях предприятие обеспечено объемами работы, портфель контрактов сформирован на годы вперед. Осваиваются и новые технологии, которые позволят брать на обслуживание и авиапарк нового поколения. Подробный бизнес-план представили спикеру верхней палаты парламента, обозначив и некоторые проблемные моменты.