Молодёжь занимается поиском работы. Как студентам не столкнуться с недобросовестным нанимателем?

Новости Беларуси. Трудовое лето. О том, где найти работу на лето школьникам и студентам, какие вакансии предлагают и как записаться в студотряд, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Нередки случаи, когда молодежь, конечно, имеет энтузиазм, желание, занимается поиском работы и попадает к совершенно недобросовестным людям, непорядочным. Какие бы вы рекомендации от себя дали? На что нужно обратить студенту внимание, возможно, где-то потребовать заключение договора, на что он имеет право? Что может насторожить тут же?