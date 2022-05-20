Молодёжь занимается поиском работы. Как студентам не столкнуться с недобросовестным нанимателем?

Новости Беларуси. Трудовое лето. О том, где найти работу на лето школьникам и студентам, какие вакансии предлагают и как записаться в студотряд, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Нередки случаи, когда молодежь, конечно, имеет энтузиазм, желание, занимается поиском работы и попадает к совершенно недобросовестным людям, непорядочным. Какие бы вы рекомендации от себя дали? На что нужно обратить студенту внимание, возможно, где-то потребовать заключение договора, на что он имеет право? Что может насторожить тут же?
Наталья Лобачева, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты:
Вообще, лучше, конечно, обращаться к квалифицированным специалистам в службу занятости. Там специалист подберет и выдаст направление для трудоустройства. Если какие-то вопросы возникнут, то объяснит, как порядок оформления, какие-то нюансы.
Татьяна Савчик:
По крайней мере, выступит гарантом каким-то?
Наталья Лобачева:
Да. Когда какое-то объявление, грубо выражаясь, на столбе – то может не только подросток и студент попасть в такую ситуацию, любой человек.
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