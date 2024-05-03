«Быть сильным не значит бить первым». Психолог объяснила тезисы Лукашенко на ВНС

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Второй день ВНС был посвящен вопросам сохранения внутренней безопасности и Военной доктрины. С учетом актуальной геополитической ситуации в мире оба документа продолжат регламентировать подход нашего государства в противостоянии вызовам и угрозам для нашей стабильности.
Но если сжимать основную суть заседания до единого тезиса, то как нельзя лучше ее выражают слова главы государства о том, что белорусы – народ миролюбивый. Но при этом не пацифисты. И путать эти понятия совершенно не стоит.
Кто ознакомится с содержанием доклада Александра Лукашенко во второй день, наверняка обратит внимание, насколько он в курсе того, что происходит возле наших границ. Вплоть до того, какие там виды техники, сколько там затаилось людей, как много денежных средств было пущено и насколько масштабные планы у наших недругов.
Алена Дзиодзина:
Это как раз говорит о том, что миролюбие миролюбием, но Главнокомандующий в курсе. И если кто-то начнет угрожать его белорусам, это не застанет врасплох нашу армию! И тут мы понимаем, что значит не пацифизм и что имел в виду Президент Беларуси, когда наших недругов попросил не путать. Наверняка там тоже стратеги неглупые и основной посыл белорусского Президента услышали: о том, что быть сильным не значит бить первым.
Ведь порой, чтобы себя защитить, совершенно необязательно проявлять агрессию и достаточно, чтобы враг предвкушал, насколько серьезно ему ответят. Вероятно, это наш Президент и имел в виду, когда говорил, что «мы не хотим ни с кем воевать. И я уверен, что воевать не будем!» Так что его уверенность тут вполне оправдана. Как говорится, имеющий уши услышит.
Алена Дзиодзина:
Однако безопасность страны – это не только военная техника, не только способность армии отразить удар, не только способность руководителей принимать решения вовремя. Ключик стабильности государств зачастую в людях.
«Впереди самое главное – кропотливая работа. И здесь я хочу уберечь вас от равнодушия и безразличия», – подчеркнул Александр Лукашенко ряд важнейших аспектов, исходящих, как правило, от конкретной личности. Ведь уже независимо от того, делегат ли ты ВНС, важно то, насколько каждый из нас сохранит добросовестность и включенность. Иначе говоря, глава государства акцентирует нас на ценностях, когда сила людей заключается в том, что нельзя потрогать. А в случае верности каждого благородным идеям, то и сломать невозможно.
«Важно сегодня быть сильными, едиными и сплоченными в отстаивании интересов родной страны. Вас делегировали – значит, вам доверяют, к вам прислушиваются. Используйте это доверие на благо процветания нашей родной земли. Укрепляйте свой авторитет делами, поддерживайте инициативы людей, помогайте им объединиться для этого», – подчеркнул Президент о том, насколько для сохранения безопасности важен личностно каждый.
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