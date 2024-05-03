«Быть сильным не значит бить первым». Психолог объяснила тезисы Лукашенко на ВНС

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Второй день ВНС был посвящен вопросам сохранения внутренней безопасности и Военной доктрины. С учетом актуальной геополитической ситуации в мире оба документа продолжат регламентировать подход нашего государства в противостоянии вызовам и угрозам для нашей стабильности.

Но если сжимать основную суть заседания до единого тезиса, то как нельзя лучше ее выражают слова главы государства о том, что белорусы – народ миролюбивый. Но при этом не пацифисты. И путать эти понятия совершенно не стоит.

Кто ознакомится с содержанием доклада Александра Лукашенко во второй день, наверняка обратит внимание, насколько он в курсе того, что происходит возле наших границ. Вплоть до того, какие там виды техники, сколько там затаилось людей, как много денежных средств было пущено и насколько масштабные планы у наших недругов.

Алена Дзиодзина:

Это как раз говорит о том, что миролюбие миролюбием, но Главнокомандующий в курсе. И если кто-то начнет угрожать его белорусам, это не застанет врасплох нашу армию! И тут мы понимаем, что значит не пацифизм и что имел в виду Президент Беларуси, когда наших недругов попросил не путать. Наверняка там тоже стратеги неглупые и основной посыл белорусского Президента услышали: о том, что быть сильным не значит бить первым.

Ведь порой, чтобы себя защитить, совершенно необязательно проявлять агрессию и достаточно, чтобы враг предвкушал, насколько серьезно ему ответят. Вероятно, это наш Президент и имел в виду, когда говорил, что «мы не хотим ни с кем воевать. И я уверен, что воевать не будем!» Так что его уверенность тут вполне оправдана. Как говорится, имеющий уши услышит.