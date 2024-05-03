Исчезло более 170 экземпляров – редкие издания русских классиков пропадают из библиотек по всей Европе

Редкие книги пропадают из библиотек. Кражи фиксируют от Варшавы до Парижа. Исчезло уже более 170 экземпляров. О проблеме рассказала одна из влиятельных американских газет, по ее информации, воришки заменяют оригинальные издания подделками. Полиция разбирается в том, кто и зачем это делает. Расследование получило название «Операция Пушкин». Известно, что книги стоят от десятков до сотен тысяч долларов каждая. Больше всего поживиться на русской классике захотели поляки. Из библиотеки Варшавы вынесли 78 экземпляров, датированных XIX веком.