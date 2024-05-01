Дзиодзина: время для провокаций выбрало нас, а не мы его

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Одним из наиболее популярных тезисов, прозвучавшим от Президента на ВНС, был о том, что настоящее время нас выбрало. С психологической точки зрения, мысль настолько глубокая, что есть смысл поразмышлять подробнее. Ведь, несмотря на то, что Александр Лукашенко говорил о делах государственной важности, он все равно поднимает ряд философских вопросов для каждого.

К примеру, чем нестабильнее окружающий мир, тем в большей степени нам тревожнее. И тем сильнее народ внутри государств начинает нуждаться в спокойствии. Тем больше нам хочется контролировать, но тем больше необходимости взять и смириться с той неизбежной реальностью, в которую нас поместила жизнь. Наверняка, будь у каждого выбор, большая часть нормальных людей предпочла бы жить в мире. Тем временем мировые блоки влияния друг другу противоборствуют. Уровень их отношения между собой мы не выбрали. Однако мировая общественность будет жить в тех условиях, исходя из того, как те люди поступят. Иначе говоря, время противоборства нас выбрало. Но, несмотря конфликты во внешнем контуре, не вступать в военные действия – это наше решение.

Место Беларуси именно там, рядом с народами, представляющими разные культуры, но объединенными стремлением к миру и развитию, – рассказал наш Президент про взятый курс направления. И что в основу отношений с другими странами ляжет именно миролюбие. И ничто другое. Точно так же не мы выбираем, будут ли нас провоцировать. Однако принимать контрмеры и не идти по чужим сценариям – это выбор, но в этом случае тоже наш! Хоть и время для провокаций нас выбрало, а не мы его!