Лукьянович: основной посыл ВНС – дальнейшее развитие страны при высоком уровне нацбезопасности

Дальнейшее развитие страны при высоком уровне национальной безопасности. Делегаты VII Всебелорусского народного собрания информируют военнослужащих о ключевых инициативах и принятых на нем решениях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Андрей Лукьянович как делегат ВНС выступил уже не в одной аудитории. Солдат и офицеров интересуют основные положения обновленной Концепции национальной безопасности и Военной доктрины.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Главное, что было на Всебелорусском народном собрании, – это дальнейшее стратегическое развитие нашей страны при высоком уровне национальной безопасности. И это уже зависит от нас, от военных. По итогам ВНС есть конкретные решения, решения уже приняты, приняты на стратегическом уровне, приняты документы – Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Я скажу, что данный форум – Всебелорусское народное собрание – это уникальная форма народовластия. То есть где мы видим реально, что народ напрямую может участвовать в делах государственных.