Прямой эфир

Лукьянович: основной посыл ВНС – дальнейшее развитие страны при высоком уровне нацбезопасности

03 мая 2024 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дальнейшее развитие страны при высоком уровне национальной безопасности. Делегаты VII Всебелорусского народного собрания информируют военнослужащих о ключевых инициативах и принятых на нем решениях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукьянович: основной посыл ВНС – дальнейшее развитие страны при высоком уровне нацбезопасности-1

Командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Андрей Лукьянович как делегат ВНС выступил уже не в одной аудитории. Солдат и офицеров интересуют основные положения обновленной Концепции национальной безопасности и Военной доктрины.

Лукьянович: основной посыл ВНС – дальнейшее развитие страны при высоком уровне нацбезопасности-4

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Главное, что было на Всебелорусском народном собрании, – это дальнейшее стратегическое развитие нашей страны при высоком уровне национальной безопасности. И это уже зависит от нас, от военных. По итогам ВНС есть конкретные решения, решения уже приняты, приняты на стратегическом уровне, приняты документы – Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Я скажу, что данный форум – Всебелорусское народное собрание – это уникальная форма народовластия. То есть где мы видим реально, что народ напрямую может участвовать в делах государственных.

Лукьянович: основной посыл ВНС – дальнейшее развитие страны при высоком уровне нацбезопасности-7

Как отмечает командующий ВВС и войсками ПВО, белорусское небо под надежной защитой благодаря вниманию к развитию Вооруженных Сил. В их распоряжении современные радиолокационные станции, которые обеспечат сплошное радиолокационное поле на нашей территории. Немаловажен и профессионализм военнослужащих, которые в режиме 24 на 7 несут боевое дежурство по противовоздушной обороне.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Андрей Лукьянович

Другие новости рубрики

Все новости
3 мая православные верующие отмечают Страстную пятницу
03 мая 2024 07:16

3 мая православные верующие отмечают Страстную пятницу

На выставке «Чеканя память» в музее ВОВ представили монету к 80-летию освобождения Беларуси
03 мая 2024 07:01

На выставке «Чеканя память» в музее ВОВ представили монету к 80-летию освобождения Беларуси

Первые хозяйства Брестской области приступили к косовице
03 мая 2024 06:34

Первые хозяйства Брестской области приступили к косовице

Как медики спасали жизни на войне – в новой серии проекта «Партизанская сторона»
02 мая 2024 20:18

Как медики спасали жизни на войне – в новой серии проекта «Партизанская сторона»

Лебедева: змагары сами виноваты в том, что у них будет сильный враг. С ними нельзя договориться
02 мая 2024 20:07

Лебедева: змагары сами виноваты в том, что у них будет сильный враг. С ними нельзя договориться

«Родителям виднее». Можно ли самостоятельно выбирать будущую профессию ребёнка?
02 мая 2024 19:58

«Родителям виднее». Можно ли самостоятельно выбирать будущую профессию ребёнка?

«Повышен уровень тревожности». Что принимают за гиперопеку?
02 мая 2024 19:57

«Повышен уровень тревожности». Что принимают за гиперопеку?

В чём разница между отцовским и материнским воспитанием?
02 мая 2024 19:56

В чём разница между отцовским и материнским воспитанием?

«С самого младшего возраста». Когда надо приучать ребёнка к самостоятельности?
02 мая 2024 19:55

«С самого младшего возраста». Когда надо приучать ребёнка к самостоятельности?

«Дети копируют родителей». Белорус поделился принципами воспитания дочери
02 мая 2024 19:53

«Дети копируют родителей». Белорус поделился принципами воспитания дочери

Апачев: людей убивают просто за то, что они хотят быть русскими. Уже маски сброшены
02 мая 2024 19:42

Апачев: людей убивают просто за то, что они хотят быть русскими. Уже маски сброшены

Лебедева: если бы в 2020 году мы не выстояли, это было бы страшно
02 мая 2024 18:42

Лебедева: если бы в 2020 году мы не выстояли, это было бы страшно