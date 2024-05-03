В Минском зоопарке родились сразу три детёныша кошачьих лемуров

Беби-бум в столичном зоопарке. На свет появились сразу три детеныша кошачьих лемуров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большую часть суток новорожденные пока спят. Чтобы застать их в движении, лучше посещать зоопарк до полудня. Пополнением порадовали также овечки и козы. У них родилось сразу два десятка малышей.

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Мы очень ожидаем потомство красных волков. Очень надеемся, что нас все-таки порадует наша зубрица. Очень хотелось бы дождаться в ближайшем будущем от джерсейской коровы, которая у нас есть.