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В Минском зоопарке родились сразу три детёныша кошачьих лемуров

03 мая 2024 08:01
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Беби-бум в столичном зоопарке. На свет появились сразу три детеныша кошачьих лемуров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском зоопарке родились сразу три детёныша кошачьих лемуров-1

Большую часть суток новорожденные пока спят. Чтобы застать их в движении, лучше посещать зоопарк до полудня. Пополнением порадовали также овечки и козы. У них родилось сразу два десятка малышей.

В Минском зоопарке родились сразу три детёныша кошачьих лемуров-4

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Мы очень ожидаем потомство красных волков. Очень надеемся, что нас все-таки порадует наша зубрица. Очень хотелось бы дождаться в ближайшем будущем от джерсейской коровы, которая у нас есть.

В Минском зоопарке родились сразу три детёныша кошачьих лемуров-7

Весна – это пора копытных животных. В природе они живут большими семьями. К малышам взрослые относятся спокойно, защищают и оберегают их.

# Зоопарк # общество # Татьяна Солтысова

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