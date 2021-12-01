«Было всё». Легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова о том, зачем записывает песни

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова.
Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:
Уже записала две своих песни и не останавливаюсь на этом. Хочу, чтобы мои песни были глубже, со смыслом.
Юлия Артюх, СТВ:
Не просто попса банальная, а с душой.
Анастасия Мирончик-Иванова:
Конечно. Люди любят слушать чувства, эмоции, то, что переживает артист. Поэтому это очень тяжело. Я пробовала на себе. Когда мы записывали песню, пропустить все через себя. Я пропускала через себя, и тогда у меня получалось, у меня был результат.
Юлия Артюх:
О чем песня?
Анастасия Мирончик-Иванова:
О чувствах. У меня есть песня «Сердце красавицы» и «Опасная игра». Это о чувствах, эмоциях двух людей, которые не могут быть вместе, все равно их тянет друг к другу, но нужно остановить эту опасную игру, чтобы идти дальше и находить свою любовь.
Юлия Артюх:
А в твоей жизни была такая опасная игра?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Было все. Поэтому я и говорю: нужно пропустить через себя и, возможно, некоторые песни, не буду говорить, какие, написаны именно про меня.
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