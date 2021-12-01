«Было всё». Легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова о том, зачем записывает песни

Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:

Уже записала две своих песни и не останавливаюсь на этом. Хочу, чтобы мои песни были глубже, со смыслом.

Юлия Артюх, СТВ:

Не просто попса банальная, а с душой.

Анастасия Мирончик-Иванова:

Конечно. Люди любят слушать чувства, эмоции, то, что переживает артист. Поэтому это очень тяжело. Я пробовала на себе. Когда мы записывали песню, пропустить все через себя. Я пропускала через себя, и тогда у меня получалось, у меня был результат.

Юлия Артюх:

О чем песня?