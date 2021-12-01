Очереди за кипятком и сапоги вместо хлеба. Как беженцы провели 24-й день на границе с ЕС
Новости Беларуси. Сотни беженцев остаются на границе у пункта пропуска «Брузги», рассчитывая на положительную реакцию Евросоюза в предоставлении гуманитарного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в материале Сергея Шуманского.
24 дня без права на будущее. Именно так можно описать сегодняшнее состояние беженцев в логистическом центре. Эти люди очень сложно переносят холод, им трудно привыкнуть к продуктам, которые они получают от волонтеров, но еще труднее свыкнуться с мыслью о том, что рано или поздно им все же придется вернуться на родину.
То, что мы сейчас здесь находимся, очень плохо. И чем дальше, тем хуже. Многие остаются в надежде все-таки попасть в Европу.
Сейчас беженцы в логистическом центре «Брузги» уже не задают много вопросов о своем завтра. С приходом морозов люди все больше думают о том, как комфортно и безопасно прожить сегодняшний день. Теплая одежда, обувь и одеяла сейчас даже актуальнее тушенки и хлеба. Самые большие очереди у точки, где раздают кипяток. А в стационарном медпункте все больше пациентов с переохлаждением и симптомами простуды. Но несмотря на все сложности, белорусы продолжают помогать беженцам пережить этот кризис вместе. Ежедневно в логистическом центре работают десятки волонтеров. А еще сотрудники МЧС, пограничники, военные. Чужая беда стала личной для сотен белорусов.
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Здесь все прекрасно понимают – ситуация уперлась не просто в колючую проволоку. По ту сторону границы – стена недопонимания и открытого наплевательства на людей.
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Более того, Польша продолжает откровенно обострять ситуацию на границе. 1 декабря польское Минобороны обнародовало новый фейк. Якобы белорусские пограничники ночью обстреляли осветительные мачты на польской территории из пневматического оружия. Вот только расстояние от линии границы до прожекторов не позволяет вести прицельный огонь из пневматики, а белорусские пограничники несут службу с боевым оружием. Правда, эти подробности польскую сторону уже не интересуют. Как говорится, на войне все средства хороши. И, кажется, наши западные соседи все меньше пытаются скрывать этот факт. Особенно после того, как в Еврокомиссии заявили, что беженцы, которые застряли на границе Беларуси и ЕС, могут запрашивать убежище только в Польше, Латвии, Литве или в самой Беларуси.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Получается, все надежды и мечты беженцев о светлом будущем в Германии, или, например, Франции, могут раствориться, так и не успев даже замаячить на горизонте. Единственное, что они увидели на границе за три с половиной недели – это неоправданная жестокость польских силовиков и добродушность и открытость белорусов. А еще километры колючей проволоки и красные огни на погранпереходе, которые, видимо, так и не изменят свой цвет на зеленый. Европейская сказка с красивым началом, видимо, все же подходит к своему грустному завершению.
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