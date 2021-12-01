Очереди за кипятком и сапоги вместо хлеба. Как беженцы провели 24-й день на границе с ЕС

Новости Беларуси. Сотни беженцев остаются на границе у пункта пропуска «Брузги», рассчитывая на положительную реакцию Евросоюза в предоставлении гуманитарного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Сергея Шуманского. 24 дня без права на будущее. Именно так можно описать сегодняшнее состояние беженцев в логистическом центре. Эти люди очень сложно переносят холод, им трудно привыкнуть к продуктам, которые они получают от волонтеров, но еще труднее свыкнуться с мыслью о том, что рано или поздно им все же придется вернуться на родину.

То, что мы сейчас здесь находимся, очень плохо. И чем дальше, тем хуже. Многие остаются в надежде все-таки попасть в Европу.





Сейчас беженцы в логистическом центре «Брузги» уже не задают много вопросов о своем завтра. С приходом морозов люди все больше думают о том, как комфортно и безопасно прожить сегодняшний день. Теплая одежда, обувь и одеяла сейчас даже актуальнее тушенки и хлеба. Самые большие очереди у точки, где раздают кипяток. А в стационарном медпункте все больше пациентов с переохлаждением и симптомами простуды. Но несмотря на все сложности, белорусы продолжают помогать беженцам пережить этот кризис вместе. Ежедневно в логистическом центре работают десятки волонтеров. А еще сотрудники МЧС, пограничники, военные. Чужая беда стала личной для сотен белорусов. Белорусский союз женщин: «В течение 2 дней обеспечим и мужское население беженцев теплой обувью» – читайте здесь.

Здесь все прекрасно понимают – ситуация уперлась не просто в колючую проволоку. По ту сторону границы – стена недопонимания и открытого наплевательства на людей. Как гродненские студенты и педагоги помогают беженцам – читайте здесь.