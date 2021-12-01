«Это не означает, что у нас уже всё». Чем занимаются аграрии с наступлением морозов?

Новости Беларуси. Аграрии подводят итоги и планируют следующий сезон. До крепких морозов надо максимально провести пахоту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Галины Буро.

На выходе получается жмых и масло.

И для такого результата маслосемена рапса сначала проходят несколько этапов переработки при определенной температуре. Рапсовую установку в хозяйстве «Неверовичи» запустили весной, а полноценно испытали на урожае 2021 года. Разницу ощутили сразу. Одно дело – продавать рапс на перерабатывающие предприятия, а потом выкупать у них масло и полезный жмых для скота. И совсем другое – самим заниматься производством. На каждой тонне трижды в плюсе. К тому же создали 4 новых рабочих места. Сергей Рогацевич сам вызвался пройти обучение на оператора пульта управления.

Сергей Рогацевич, оператор линии по переработке маслосемян рапса сельхозпредприятия «Неверовичи»:

Загружается рапс 9-10 тонн на сутки при выходе – больше 3,5 тонны масла. Работаем круглосуточно. И в день, и в ночь, по сменам.

Кипит работа и на плодоовощном складе. Здесь перебирают яблоки, чтобы только качественными фруктами загрузить ящики на продажу – они поедут в Россию. В 2021 году опробовали много новых сортов, да и урожай хороший – с почти 70 гектаров садов собрали около 1 300 тонн яблок. Правда, уже мало чего осталось – разбирают на ура.

Юлия Есипенко, заведующая плодоовощным складом сельхозпредприятия «Неверовичи»:

Остаток уже на сегодня – 220 тонн. В основном для местной реализации, отгружаем в магазины города Волковыска, также на потребкооперацию. Также есть заказы из Минска. В хозяйстве уверены, останавливаться на достигнутом нельзя. Если не вкладывать, не будет развития.

Галина Буро, корреспондент:

Яблоки, которые уже не кондиция, в скором времени начнут превращать в соки. В хозяйстве скоро заработает линия по переработке ягод и фруктов. Тем более, что здесь выращиваются не только яблоки, но и сливы, арбузы, дыни, виноград, черную смородину и многое другое.

Покупают и новую технику. В 2021 году – автобус и сеялки, а это – приобретение 2020-го – энергонасыщенный трактор белорусского производства. Доверили железного богатыря Владимиру Тариме, он опытный – стаж больше 20 лет, еще в детстве помогал отцу-трактористу. Знает, что после сильного ливня в поле не войти, значит, есть время провести техобслуживание машины.

Владимир Тарима, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Неверовичи»:

Сеял, потом косил, теперь плуги, культивировал. Все время ездить не будешь, надо и покрутить когда-то. А то будешь ездить, можно и под забор поставить. На пороге зимы аграрии «Неверович» подводят итоги – год был капризным на погоду, но по урожайности вышли на первое место в районе. Госзаказ выполнили в полном объеме, да и свои закрома заполнили – будет чем до лета кормить коров.

Иван Моржало, заместитель директора сельхозпредприятия «Неверовичи»:

Основная масса всех полевых работ на сегодня уже завершена. Но это не означает, что у нас уже все, отдых наступил. Работа продолжается. Продолжается у нас пахота, идет обслуживание животноводческих ферм у механизаторов сегодня и вывозка органики в поля под урожай будущего года.

Положение дел в аграрной отрасли не только на контроле министра Крупко. Во все нюансы и проблемные моменты сельского хозяйства посвящен и Президент Беларуси. Их глава государства разбирает на детали не только в своем кабинете. Зачастую многие поездки в регионы начинается с докладов чиновников о нынешних делах в сельском хозяйстве. Продовольственная безопасность, экспортный потенциал и ценообразование – это самое ключевое в отрасли, неустанно подчеркивает Президент. Голодать Белорусы не должны, взвинчивание цен на прилавках светит чиновникам рядом проблем, и экспортный вопрос на первых позициях. Президент Беларуси: мне главное, чтобы люди могли купить продукты питания. Люди должны быть одеты и накормлены – читать здесь.