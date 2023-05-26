Протасевич: если человек способен менять свое видение мира, быть гибким, то это как раз и показатель здравого ума

Григорий Азаренок в эфире «Соловьев LIVE».

Роман Протасевич:

Мы никак не пересекались с Латушко. Может быть, где-то пару раз виделись. Что касается Азарова, мы тоже с ним лично не пересекались. Да, в какой-то момент мы были вынуждены вместе работать, но тут ситуация в том, что меня в известность никто не ставил, никто не спрашивал мое мнение. В остальном… Я считаю, что у каждого человека может быть свой путь. Наоборот, если человек способен менять свое видение мира, быть гибким, где это нужно, – это как раз показатель здравого ума.