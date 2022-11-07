Предприятия готовы, а люди? Почему Беларусь не перешла с пластиковой упаковки на бумажную

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Еще вопрос. Мы очень беспокоимся об экологии, и сколько раз уже был разговор о том, что пора перевести весь полиэтилен на бумагу: бумажные пакеты, стаканчики. Мы к этому готовы?

Алена Сырова, СТВ:

Но мы от трубочек пластиковых так до сих пор и не отказались в полной мере.