Предприятия готовы, а люди? Почему Беларусь не перешла с пластиковой упаковки на бумажную
Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Еще вопрос. Мы очень беспокоимся об экологии, и сколько раз уже был разговор о том, что пора перевести весь полиэтилен на бумагу: бумажные пакеты, стаканчики. Мы к этому готовы?
Алена Сырова, СТВ:
Но мы от трубочек пластиковых так до сих пор и не отказались в полной мере.
Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
Как минимум процентов на 70 мы готовы заместить пластиковую упаковку. Но, на мой взгляд, не готов потребитель. Во-первых, бумажный дороже будет. Как бы мы ни хотели, все равно бумага – это вторичное использование, возможность использования, но все равно стоимость ее в 2-2,5 дороже, выше, чем полиэтилена. Принципиально мы готовы.
Кирилл Казаков:
Когда Президент поднимал тему о вложении денег в переработку дерева – уже прошло более 15 лет. Как по-вашему, как мы продвинулись за это время? И в плане производства, и в плане продаж?
Александр Пшенный:
Я вам несколько цифр скажу для понимания. Если раньше концерн «Беллесбумпром» и наши основные деревообрабатывающее и целлюлозно-бумажные предприятия экспортировали от 200 до 300 миллионов долларов США, то за прошлый год – миллиард. То есть мы увеличили в три раза. Второе, импортозамещение. Если раньше мы завозили на сотни миллионов долларов целлюлозно-бумажной продукции, деревообрабатывающей, той же мебели, сегодня у нас импортозамещение, наша программа, которой уже 20 лет и она постоянно актуализируется, разрабатывается, на следующий год будем утверждать буквально через неделю – там именно уже поставки осуществляются на сотни миллионов долларов. Если быть точным, порядка 300-400 миллионов долларов США.
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