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«Была просто каша вместо мозга. И то, что сейчас – чудо»: инспектор ГАИ, пострадавший в ДТП с байкером в Минске, выходит на работу

30 декабря 2017 18:33
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Происшествие с участием Владимира Товпинца, сотрудника Госавтоинспекции, в апреле 2016 года всколыхнуло всю Беларусь. При задержании байкера в Минске Владимир получил тяжелейшую травму и в течение полутора месяцев находился в коме. Сейчас, полтора года спустя, Владимир готов вернуться на работу.

Иначе, чем чудом, его выздоровление не называют даже многое повидавшие врачи.

«Была просто каша вместо мозга. И то, что сейчас – чудо»: инспектор ГАИ, пострадавший в ДТП с байкером в Минске, выходит на работу-1

18 апреля 2016 года водитель мотоцикла Suzuki Bandit умышленно выехал на трамвайные пути на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудник ГАИ, исполняя свои служебные обязанности, подошёл к водителю, потребовал заглушить двигатель и предъявить документы. Мотоциклист проигнорировал требования и попытался скрыться, начав движение на запрещающий сигнал светофора.

При этом мотоциклист потащил за собой инспектора.

«Была просто каша вместо мозга. И то, что сейчас – чудо»: инспектор ГАИ, пострадавший в ДТП с байкером в Минске, выходит на работу-3

Мотоцикл выехал на проспект, где столкнулся с двигающимся автомобилем. Пострадавшего инспектора доставили в больницу скорой медицинской помощи.

Ирина Богдан, врач-анестезиолог-реаниматолог УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска:
Сначала он поступил – уровень сознания расценивался как сопор, сопровождающийся двигательным возбуждением. Однако, через пару часов после поступления в больницу, после проведения первой компьютерной томографии, в результате развивающегося отёка головного мозга и геморрагических ушибов, уровень сознания уже был – кома.

Кома – это состояние между жизнью и смертью, характеризующееся потерей сознания, резким ослаблением или отсутствием реакции на внешние раздражения, угасанием рефлексов до полного их исчезновения и многими другими опасными симптомами. Без поддержания функций организма специальными приборами и медикаментами это может быстро привести к летальному исходу.

«Была просто каша вместо мозга. И то, что сейчас – чудо»: инспектор ГАИ, пострадавший в ДТП с байкером в Минске, выходит на работу-5

Ирина Богдан: 
В медикаментозной коме пациент провел около 20 дней, и были моменты, когда мы сомневались в положительном исходе и благоприятном прогнозе.

Владимир Товпинец:
Первое время была память потеряна. И, когда мой взвод пришёл меня навещать... Первый – командир, и остальные ребята идут, и я командира сразу узнал. «Андрей, привет», – поздоровался. Андрей говорит: «Ты узнаёшь нас?» Я говорю: «Конечно, узнаю». «Ну, назови всех по имени». Я всех начал по имени называть.

И вот этот щелчок был – возвращение памяти.

«Была просто каша вместо мозга. И то, что сейчас – чудо»: инспектор ГАИ, пострадавший в ДТП с байкером в Минске, выходит на работу-7

И потом уже всё остальное зависело от лечащих врачей. Врачи – все молодцы. Все своё дело делали просто на отлично.

Виктор Шкодик, заведующий нейрохирургическим отделением УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска»:
Пациент был очень тяжёл. Он же длительное время лежал в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Очень большой коллектив врачей и сестёр делали всё возможное, чтобы спасти его жизнь.

В результате, всё получилось.

«Была просто каша вместо мозга. И то, что сейчас – чудо»: инспектор ГАИ, пострадавший в ДТП с байкером в Минске, выходит на работу-9

Иван Ладутько, заведующий травматологическим отделением №1 сочетанных повреждений УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска:
Надо успеть и сделать, допустим, какой-то акцент на перелом, и надо сделать основной акцент на повреждениях внутренних органов, на головной мозг, на органы грудной клетки. Может быть, в других отделениях это будет затруднительно. Для нас это – обычное явление. Для этого мы и живём, для этого мы созданы.

Для этого мы и работаем.

«Была просто каша вместо мозга. И то, что сейчас – чудо»: инспектор ГАИ, пострадавший в ДТП с байкером в Минске, выходит на работу-11

Но многочисленные операции были только началом пути. А в том, что путь этот будет непрост, не сомневались ни врачи, ни их пациент. Проблемы с речью, памятью, координацией движений. Сейчас о них уже ничто не напоминает.

Владимир Товпинец:
Учитывая, что похожие ДТП приходилось оформлять с пострадавшими, прекрасно понимал, что у меня тяжкие телесные повреждения. И слава Богу, что я пришёл в себя и начал восстанавливаться, хотя и постепенно.

Каждый врач в моё выздоровление своё дело вложил.

«Была просто каша вместо мозга. И то, что сейчас – чудо»: инспектор ГАИ, пострадавший в ДТП с байкером в Минске, выходит на работу-13

Ирина Богдан: 
Когда пациент пришёл в сознание, с ним начали работать реабилитологи, логопеды. Ну и, конечно же, родственники, львиная доля нагрузки легла на них.

Но и самому пациенту пришлось немало потрудиться для своего восстановления. Результат – сейчас Владимир готовится выйти на работу.

«Была просто каша вместо мозга. И то, что сейчас – чудо»: инспектор ГАИ, пострадавший в ДТП с байкером в Минске, выходит на работу-15

Виктор Шкодик:
Если он поставит себе цель – выздороветь, то, во многом, это будет помогать ему бороться с болезнью. Если же он будет просто ждать, что придёт это здоровье извне, то такие случаи заканчиваются инвалидностью.

Иван Ладутько:
От стремления пациента, несомненно, зависит, от его усердия, от его устремлённости, от его представления, что это такое – эта травма. И, если человек стремится к выздоровлению, он будет прогрессировать в плане восстановления.

Есть ли элементы чуда в работе врача? Сами доктора предпочитают на чудеса не надеяться и делать свою нелёгкую, но такую важную для всех нас работу. Они не ведут подсчёта спасенным пациентам и скромничают, когда говорят о своих заслугах.

Ирина Богдан:
Любой специалист, который увидит изображение на компьютерной томографии данного клинического случая, скажет, что произошло чудо. То, что этот пациент восстановился до такого уровня сознания и настолько хорошо себя чувствует в обществе.

Вот это всё белое – это кровь.

«Была просто каша вместо мозга. И то, что сейчас – чудо»: инспектор ГАИ, пострадавший в ДТП с байкером в Минске, выходит на работу-17

То, что мы называем «геморрагические ушибы», то есть, скопление крови.

Все лобные доли у него разбиты.

«Была просто каша вместо мозга. И то, что сейчас – чудо»: инспектор ГАИ, пострадавший в ДТП с байкером в Минске, выходит на работу-19

То есть, можно сказать, что просто каша вместо головного мозга. И то, что мы сейчас видим – конечно, это чудо, действительно.

Виктор Шкодик:
Самое уникальное – то, что это каждодневный тяжёлый труд. Всех: врача, медсестры и санитарки. Совместный, коллективный труд – это самое уникальное, то, что каждый день, с утра до вечера – работа, работа, работа.

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# Теледоктор. Программа о здоровье # Авария в Минске

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