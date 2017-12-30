«Она поверила в меня, и вдвоём мы выжили»: врач спасла парня, потерявшего 3 литра крови в страшном ДТП

Начало этой истории похоже на многие другие. Автомобильная авария, о которой пострадавший в ней Роман, тогда 24-летний, мало что помнит.



Роман Маланко:

Основных моментов не помню. Когда после операции первой пришёл в себя в реанимации, первое, что я помню – это глаза Ирины Леонидовны. И её серёжки были в цвет глаз.



Ирина Богдан, врач-анестезиолог-реаниматолог УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска:

Тяжесть данного пациента обусловлена тяжелейшей травмой таза. Таз – это часть скелета, которая образована несколькими костями, достаточно крупными костями. В тазовой области имеется много нервных сплетений, а также достаточно крупные сосуды. Поэтому при травме таза наблюдается как болевой шок, так и геморрагический шок.

Это – шок, связанный с кровопотерей. Кровопотеря может достигать 3 и более литров одномоментно, что и было в данной ситуации. Кровь, излившуюся в забрюшинное пространство, никоим образом нельзя эвакуировать. Поэтому на 5-6 сутки она начинает разлагаться. И продукты распада начинают всасываться в кровь. Тем самым, отравляя организм пациента.

Молодой человек, в прямом смысле слова, находился между жизнью и смертью.

Роман Маланко:

Я знаю, что она осталась после ночного дежурства, чтобы проконтролировать. У меня была большая кровопотеря.

И шансы были минимальные, вообще, по одной кровопотере даже. Но, тем не менее, она поверила, видимо, в меня. А я, видимо, почувствовал, поверил в неё, и вот так, вдвоём, мы выжили.