Состояние сотрудника ГАИ, пострадавшего в ДТП в Минске, остается тяжелым

Новости Беларуси. Состояние инспектора, которого сбили накануне в Минске, врачи оценивают как стабильно тяжелое. Обстоятельства резонансного происшествия продолжают выяснять следователи.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела несколько видеозаписей,с ними работают следователи. Получены предварительные результаты исследования крови водителя мотоцикла на наличие алкоголя: результат отрицательный. Ряд свидетелей уже связались с нами и сообщили значимую информацию об обстоятельствах произошедшего. Работа в этом направлении продолжается и мы просим граждан, которые могут сообщить нам информацию либо представить видеозаписи, имеющие отношение к данному ДТП, связаться со следователями по телефонам: (017) 222-25-10, (017) 395-75-67, (044) 500-31-11.



Напомним, 18 апреля в центре Минска мотоциклист совершил наезд на автоинспектора. По предварительной версии, сотрудник ГАИ пытался задержать байкера, который двигался с превышением скорости. Однако мотоциклист проигнорировал его требование и ускорился. В результате чего сбил автоинспектора. Здесь подробности.