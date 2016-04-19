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Состояние сотрудника ГАИ, пострадавшего в ДТП в Минске, остается тяжелым

19 апреля 2016 09:42
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Новости Беларуси. Состояние инспектора, которого сбили накануне в Минске, врачи оценивают как стабильно тяжелое. Обстоятельства резонансного происшествия продолжают выяснять следователи.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела несколько видеозаписей,с ними работают следователи. Получены предварительные результаты исследования крови водителя мотоцикла на наличие алкоголя: результат отрицательный. Ряд свидетелей уже связались с нами и сообщили значимую информацию об обстоятельствах произошедшего. Работа в этом направлении продолжается и мы просим граждан, которые могут сообщить нам информацию либо представить видеозаписи, имеющие отношение к данному ДТП, связаться со следователями по телефонам: (017) 222-25-10, (017) 395-75-67, (044) 500-31-11.
 
Напомним, 18 апреля в центре Минска мотоциклист совершил наезд на автоинспектора. По предварительной версии, сотрудник ГАИ пытался задержать байкера, который двигался с превышением скорости. Однако мотоциклист проигнорировал его требование и ускорился. В результате чего сбил автоинспектора. Здесь подробности.

Участники ДТП оказались на середине перекрестка, где их настиг и микроавтобус. 

Состояние сотрудника ГАИ, пострадавшего в ДТП в Минске, остается тяжелым-1

С тяжелыми травмами инспектора доставили в больницу.



Как рассказали в Следственном комитете, действия жителя Гомельской области, который находился за рулем мотоцикла, квалифицированы как преступление, предусмотренное ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения, повлекшее  по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Александр Герасимов, официальный представитель УСК по г.Минску:
Предварительный анализ имеющихся в распоряжении следствия материалов позволяет предположить, что сотрудник милиции подошел к стоявшему на перекрестке мотоциклисту, в связи с нарушением им правил дорожного движения. Пытаясь скрыться, последний увлек за собой инспектора на проезжую часть, где на них совершен наезд автомобилем инкассаторской службы. Подозреваемый задержан, он находится в медицинском учреждении, где выставлен пост охраны.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Юлия Гончарова # Александр Герасимов

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