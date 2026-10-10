Новости по тегу #Авария в Минске

Вблизи здания №20 79-летний водитель «Hyundai» совершил наезд на стоящие «Kia» и «Belgee». По предварительной информации, мужчина отвлекся от управления.
В результате удара пострадали люди.
В столкновении сошлись машины марок «BMW» и «BYD»: после удара оба транспортных средства оказались за пределами проезжей части.
Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось – он скончался на месте происшествия.
Виновником аварии мог стать 88‑летний водитель «Toyota»: при выполнении левого поворота он не учел движение встречного транспорта и не предоставил ему преимущество.
Чтобы извлечь мужчину из кабины, потребовалась помощь спасателей. Медики незамедлительно приступили к реанимационным действиям прямо на месте аварии, однако спасти водителя не удалось – он скончался.
Предположительно, мужчина во время движения потерял сознание. Чтобы извлечь водителя из машины, потребовалась помощь спасателей.
По предварительной информации, 27-летний мужчина за рулем легковушки при перестроении не уступил дорогу маршрутке.
От удара один из автомобилей пересек разделительную полосу с ограждением и выехал на встречную.
В результате аварии с участием двух легковых автомобилей пострадала 14-летняя девочка.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00