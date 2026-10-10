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Новости по тегу #Авария в Минске

Четыре пенсионера пострадали в ДТП на пр. Победителей
10 октября 2026 09:25

Четыре пенсионера пострадали в ДТП на пр. Победителей

Автобус и трамвай столкнулись в центре Минска
02 октября 2026 18:01

Автобус и трамвай столкнулись в центре Минска

На ул. Веры Хоружей столкнулись два авто – пострадавших нет
02 октября 2026 14:55

На ул. Веры Хоружей столкнулись два авто – пострадавших нет

Смертельное ДТП в Минске: мужчина потерял управление и врезался в мачту
30 сентября 2026 11:50

Смертельное ДТП в Минске: мужчина потерял управление и врезался в мачту

На перекрестке пр. Машерова и Победителей столкнулись две легковушки
20 сентября 2026 17:29

На перекрестке пр. Машерова и Победителей столкнулись две легковушки

Резкое ухудшение состояния стало причиной смертельного ДТП на МКАД
08 сентября 2026 13:55

Резкое ухудшение состояния стало причиной смертельного ДТП на МКАД

Смертельное ДТП в Минске: водитель потерял сознание за рулем
28 августа 2026 08:47

Смертельное ДТП в Минске: водитель потерял сознание за рулем

5 пассажиров маршрутки пострадали в ДТП на Орловской в Минске
21 мая 2026 18:27

5 пассажиров маршрутки пострадали в ДТП на Орловской в Минске

Возле «Пушкинской» в Минске столкнулись сразу 6 машин
19 марта 2025 17:45

Возле «Пушкинской» в Минске столкнулись сразу 6 машин

На проспекте Дзержинского в Минске опрокинулся автомобиль Nissan
28 августа 2024 17:58

На проспекте Дзержинского в Минске опрокинулся автомобиль Nissan

В Минске мотоцикл столкнулся с МАЗом – есть пострадавшие
05 июня 2024 18:50

В Минске мотоцикл столкнулся с МАЗом – есть пострадавшие

В Минске мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем – есть пострадавший
22 мая 2024 17:39

В Минске мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем – есть пострадавший