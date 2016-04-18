В центре Минска сбили инспектора ГАИ: что произошло – комментарий очевидца

Новости Беларуси. В центре Минска мотоциклист сбил инспектора ГАИ. По словам очевидцев, байкер двигался с превышением скорости. Сотрудник ДПС попытался остановить нарушителя, пока тот ждал разрешающего сигнала светофора, и ухватился за руль Suzuki, однако мотоциклист ускорился и протащил инспектора по перекрестку.

46-летнего инспектора в тяжелом состоянии госпитализировали. Мотоциклиста — гостя из Жлобина — также увезла «скорая».

Обстоятельства выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Нехайчик, очевидец:

Он пытался уехать. Я уже видел, что инспектора сбили, лежит человек. Я выходил, хотел уже в магазин идти, просто увидел, что человек несется на большой скорости. Этот рев меня тоже испугал. Приехала «скорая», начала откачивать человека. Я думаю, они его откачают, помогут в больнице.