Любовь в реанимации, 1,5 месяца в коме и потеря 3 литров крови: удивительные истории спасения пациентов

Новости Беларуси. Герои программы «Теледоктор» – спасённые пациенты и те врачи, которые это сделали.
«Сказал: «Выживу – женюсь». Вёз детдомовцев на ёлку, очнулся под МАЗом, влюбился в реанимации на Новый год
«Она поверила в меня, и вдвоём мы выжили»: врач спасла парня, потерявшего 3 литра крови в страшном ДТП
«Была просто каша вместо мозга. И то, что сейчас – чудо»: инспектор ГАИ, пострадавший в ДТП с байкером в Минске, выходит на работу
«Лучше умру, но ставить не буду» и «Принял решение, рискуя своей, наверное, репутацией»: как хирург жизни возвращал