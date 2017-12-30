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Любовь в реанимации, 1,5 месяца в коме и потеря 3 литров крови: удивительные истории спасения пациентов

30 декабря 2017 18:34
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Новости Беларуси. Герои программы «Теледоктор» – спасённые пациенты и те врачи, которые это сделали.

«Сказал: «Выживу – женюсь». Вёз детдомовцев на ёлку, очнулся под МАЗом, влюбился в реанимации на Новый год

«Она поверила в меня, и вдвоём мы выжили»: врач спасла парня, потерявшего 3 литра крови в страшном ДТП

«Была просто каша вместо мозга. И то, что сейчас – чудо»: инспектор ГАИ, пострадавший в ДТП с байкером в Минске, выходит на работу

«Лучше умру, но ставить не буду» и «Принял решение, рискуя своей, наверное, репутацией»: как хирург жизни возвращал

# Здравоохранение Беларуси # Теледоктор. Программа о здоровье

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«Лучше умру, но ставить не буду» и «Принял решение, рискуя своей, наверное, репутацией»: как хирург жизни возвращал
30 декабря 2017 18:33

«Лучше умру, но ставить не буду» и «Принял решение, рискуя своей, наверное, репутацией»: как хирург жизни возвращал

«Была просто каша вместо мозга. И то, что сейчас – чудо»: инспектор ГАИ, пострадавший в ДТП с байкером в Минске, выходит на работу
30 декабря 2017 18:33

«Была просто каша вместо мозга. И то, что сейчас – чудо»: инспектор ГАИ, пострадавший в ДТП с байкером в Минске, выходит на работу

«Она поверила в меня, и вдвоём мы выжили»: врач спасла парня, потерявшего 3 литра крови в страшном ДТП
30 декабря 2017 18:33

«Она поверила в меня, и вдвоём мы выжили»: врач спасла парня, потерявшего 3 литра крови в страшном ДТП