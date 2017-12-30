С Марселем не нужно флиртовать, нужно сразу пожениться. Репортаж из столицы Прованса

Много международных событий с участием Беларуси произошло в 2017 году и «зерна» для новых форумов – политических, спортивных – заложены в почву. Беларусь расширяет географию своего сотрудничества. Но делает это рационально: происходит оптимизация внешнеполитической деятельности: какие-то посольства может быть и не нужны, а в самых развитых регионах представлять Беларусь доверяют влиятельным гражданам стран пребывания.

Яна Шипко, СТВ:

Местные говорят: «С Марселем не нужно флиртовать, нужно сразу пожениться». Впрочем, кажется, и у белорусской, и у французской стороны уже есть немало поводов, чтобы без раздумий сказать друг другу «да»!

Как белорусы растопили сердца французских южан – чуть позже. А пока… Присмотреться к столице Прованса отправляемся на самую высокую точку города Нотр-Дам-де-ла-Гард. Его видно из любой точки Марселя. Этот холм издавна был ориентиром для моряков.

Порту Марсель обязан существованием и процветанием. Самый старинный город Франции отсюда и не охватить взглядом целиком! За 26 веков истории от старого порта город разросся до второго по численности после Парижа, а по размерам превзошел и столицу. Здесь реальность переплетается с фантазией. Вот и тот самый замок Иф, куда Дюма поселил графа Монте-Кристо. И улицы, по которым носилось бессоновское «Такси».

Жильбер ди Лелио, житель Марселя:

Порт как бы то ни было накладывает свой неповторимый отпечаток на жизнь Марселя. Очень часто здесь снимаются фильмы про полицию, бандитов и мафию. Конечно, это отчасти правда, потому что очень много всего проходит через порт: наркотрафик и оружие, но не так страшен Марсель, как его малюют, здесь все то же самое, что и в других больших городах Франции, но за Марселем закрепилась слава бандитского города.

Если раньше порт обеспечивал приток капитала за счет торговли, сейчас благодаря близости к морю Марсель буквально прокладывает цифровые пути. Из Китая к местным берегам под водой протянут трансатлантический кабель. И Марсель превратился в крупнейший цифровой хаб. Кстати, об успехах наших айтишников здесь наслышаны.

Дидье Паракиан, помощник мэра Марселя, уполномоченный по вопросам экономики:

Моя идея – заключить соглашение между белорусским Парком технологий и аналогичным научным парком в Марселе. И мне кажется, мы могли бы реализовать интересные совместные проекты в сфере IT. И у вас, и у нас много стартапов.

Малютки-электрокары у футуристичных фасадов. Как и в Минске, здесь стараются активно внедрять ноу-хау в повседневную жизнь. Это смартсель – умный город в городе. Само собой здания энергоэффективные. Здесь не только заботятся о природе, но и по максимуму используют ее преимущества.

Эрве Жатино, представитель компании-застройщика:

Вот в этой гавани на глубине 8 метров мы берем холодную воду, мы называем это бесплатным охлаждением, это хорошо для планеты и для кошельков жильцов. Если вы живете в 3-комнатной квартире, то тратите около 550 евро в год за горячую воду и отопление, что вдвое дешевле, чем в среднем во Франции.

Яна Шипко:

Именно сюда в свое время причалили самые первые корабли с торговцами из Африки. Впрочем, своих исторических связей Франция не теряет. И именно портовый Марсель может и для Беларуси открыть выход и на африканские рынки.

Жан Роатт, помощник мэра Марселя, уполномоченный по вопросам международных отношений:

У вас очень развито сельское хозяйство, чего не хватает Африке, поэтому сельхоз техника из Беларуси, могла бы попадать на африканские рынки через Марсель.

Футбол в Марселе поистине религия. 267 миллионов евро стоила последняя реконструкция стадиона, принимавшего «Евро-2016». Домашняя арена клуба «Олимпик Марсель» никогда не пустует, объединяя все возрасты и национальности этого пестрого города. Недаром родину Зидана в 2017 году выбрали европейской спортивной столицей.

Дидье Паракиан:

В 2017 году мы провели более 500 спортивных мероприятий. Беларусь тоже спортивная страна. На олимпиаде в 2024-м этот порт будет принимать соревнования по парусному спорту и я надеюсь, мы увидим в этой гавани и белорусских спортсменов и болельщиков! У крупных спортивных ивентов есть и экономические дивиденды. Развивается инфраструктура, больше инвесторов и туристов. И в мэрии Марселя убеждены: Европиада, которую готовится принять Минск, покажет такой же эффект.

Максим Тиссо, генеральный директор бюро по туризму Марселя:

Мы можем продвигать, рекламировать Беларусь в Марселе и наоборот. Мы должны объяснить марсельцам и жителям Прованса, что Беларусь интересная страна, чтобы приехать туда.

А пока с природой и достопримечательностями Беларуси жители Прованса знакомились, смакуя вкус белорусских продуктов.

Житель Марселя:

Мы попробовали белорусский шоколад, очень хорошая водка и блины. Нам даже захотелось поехать в Беларусь. В Беларуси много озер и рек, я бы поехал к вам на рыбалку. Алена родом из Беларуси. На Лазурных берегах познала тонкости профессии сомелье. Но накануне кулинарной выставки пришлось начистить 10 килограммов картошки и вспомнить бабушкины рецепты.

Алена, сомелье:

Мои драники, чтоб их так ели – это в первый раз!

Филипп, гость выставки:

Мы знакомимся со страной, открывая для себя кухню, то, как люди готовят. И после того, как я попробовал ваши замечательные драники, я понял, что хочу больше узнать о Беларуси!

Это спектакль в феврале 2018 года увидят и минчане. Национальный балет Марселя – невероятный интернациональный микс, в котором солирует и белорусский артист.

Антон Звир, артист Национального балета Марселя:

После 17 лет работы за рубежом очень приятно вернуться на родную сцену, мы все абсолютно разные, с разных стран, танцуем как один организм.

Эмио Греко, художественный руководитель Национального балета Марселя:

Это большая честь для нас представить свое искусство в Минске. Это будет праздник танца, отсылки к разным техникам и истории Марселя. Через балет вы сможете почувствовать каков Марсель, в нем очень много страсти. Об этом сочетании двух, казалось бы, не сочетаемых стихий в нашем герое кричала марсельская пресса. Танцовщик-татуировщик. Сам город-контрастов, пожалуй, благоволит.

Антон Звир:

Я как бы Марсель не выбрал, Марсель выбрал меня. Потому что, когда я в первый раз приехал в Марсель, я ужаснулся, потому что город своеобразный. Намешано все: и культура, и связи, и все в такой большой микс.

Со временем хобби Антон превратил в бизнес. Сейчас арт-салон тату в топе сильнейших. В Марселе татуировку очень любят, так что постоянных клиентов не мало. И выбирают они не редко белорусские мотивы. Сильвана решила добавить яркий акцент в виде белорусского орнамента – символа огня.

Яна Шипко:

Ну что, мы решили рискнуть и на собственной шкуре узнать, какие же белорусские национальные мотивы вдохновляют французских любителей татуировки. Антон Звир:

Я очень часто использую красный цвет, белорусский орнамент тоже люблю. Салон тату - дело семейное. Жена Евгения тоже из Беларуси и тоже талантливая татуировщица. Выберет ли малышка-дочка пуанты или машинку для тату, остается догадываться. Однако с первых месяцев засыпает под этот звук

Яна Шипко:

Вот такой сувенир увезем с собой на память из Прованса. И не местную лаванду, а наш белорусский василек!