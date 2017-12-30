«Сказал: «Выживу – женюсь». Вёз детдомовцев на ёлку, очнулся под МАЗом, влюбился в реанимации на Новый год

Эта история началась в такое же предновогоднее время, как сейчас. В нейрореанимацию больницы скорой медицинской помощи поступил пациент после дорожно-транспортного происшествия.

Евгений Гетиков на момент происшествия был сотрудником спецподразделения дорожно-патрульной службы «Стрела» Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Евгений Гетиков:

Мы сопровождали детей из домов-интернатов на республиканскую Президентскую ёлку, вклинивались в колонну Honda CR-V и Volkswagen Transporter. Мы решили обрезать хвост колонны, потому что автобусы оттормаживаются и детей укачивает. Стали в хвост колонны с красным и синим маяком, я вышел из машины, слышу удар, это всё было на обочине, и подымаю голову – вижу решётку МАЗа.

Я под МАЗом.

Ну, и привезли меня в БСМП.



Ольга Богдан, врач-анестезиолог-реаниматолог УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска:

Я тогда работала первое полугодие после интернатуры. Всё это ещё такое свежее, хотелось прямо спасти всех, кого только можно спасти. И вот мне заведующий этого пациента сразу отдал.

Было много работы, интересный случай.

Новый год Евгений встретил в реанимации. Специфика этого отделения такова, что большинство пациентов здесь в бессознательном состоянии или под воздействием специальных препаратов. Но Евгений поступил в отделение в сознании, хоть и в тяжёлом состоянии.



Евгений Гетиков:

Травмы? Было много.

Целый список – от легкой ЧМТ до переломов рёбер, попавших в бронхи. Ольга Богдан:

Новый год 2013-ый мы встретили вместе, я тогда дежурила, он был в палате. Евгений Гетиков:

Когда к Вам подключены аппараты – лежишь, просто смотришь в потолок и слышишь взрывы петард. Вот и весь Новый год.

После Рождества Евгения из реанимации перевели в отделение сочетанной травмы. Его ждали многочисленные операции и реабилитационные процедуры.



На то, чтобы восстановиться и вернуться на службу, ушёл год. И для таких повреждений – это очень быстрый срок. Как тут не поверить в чудеса.

Евгений Гетиков:

Это – чудо, что остался живой. Я, наверное, сталкивался с теми докторами, которые делали всё возможное для моего выздоровления. Случай у меня был не рядовой. Второй раз пациент и врач встретились два года спустя – молодой человек пришел поблагодарить докторов больницы. И с этой встречи началась уже другая история. 5 июня 2015 года Евгений и Ольга стали мужем и женой.





Ольга Богдан:

Какая-то искра пробежала между нами. Я не думала о чём-то, но, когда его увозили, из реанимации уже переводили в обычное отделение, он сказал: «Я, если выкарабкаюсь, если всё со мной будет хорошо, то я женюсь».